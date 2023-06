L’herbe à puce la plus haute du monde se trouve en Ontario, selon Guinness

Comme ça arrive4:16L’herbe à puce la plus haute du monde se trouve en Ontario, selon Guinness

Lorsque Robert Fedrock est tombé sur ce qui est maintenant un sumac vénéneux détenteur du record du monde Guinness, il n’était pas tout à fait sûr de ce qu’il regardait.

« La vigne est si grande qu’au niveau des yeux, elle ressemble vraiment à une créature poilue de Choses étranges », Fedrock a dit Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Mais quand il a levé les yeux – très haut – il a vu le feuillage vert à trois feuilles révélateur d’un sumac vénéneux, grimpant sur un frêne blanc.

C’était de loin le sumac vénéneux le plus haut qu’il ait jamais rencontré dans la zone boisée de sa ferme à Paris, en Ontario, où il passe beaucoup de temps à marcher et à observer la nature. Et, selon Guinness c’est le plus grand jamais enregistré dans le monde au 12 mars.

Les plantes ont tendance à pousser entre 60 et 90 centimètres, selon le gouvernement ontarien. Mais les géomètres ont mesuré celui-ci à 20,75 mètres, ce qui, selon Guinness, correspond à la longueur de deux autobus scolaires.

« Nous n’avons pas utilisé les autobus scolaires pour le mesurer, mais ce serait une représentation juste », a déclaré Fedrock.

De près, au niveau des yeux, la plante d’herbe à puce la plus haute du monde ressemble à « une grande vigne velue », déclare Robert Fedrock, l’homme de Paris, en Ontario, qui l’a trouvée. (Soumis par Robert Fedrock)

Comme son nom l’indique, l’herbe à puce produit une sève huileuse qui est toxique au toucher, laissant généralement ceux qui interagissent avec une éruption cutanée désagréable.

Fedrock dégageait un sentier pédestre à travers les broussailles lorsqu’il a découvert la plante vénéneuse. Et il a, en effet, eu une réaction à cela – bien qu’il insiste sur le fait que ce n’était « pas si mal ».

« C’est un peu comparé à tout un tas de piqûres de moustiques », a-t-il déclaré.

Les propriétés toxiques de la plante pourraient obliger certaines personnes à la faire retirer de leurs terres. Mais Fedrock ne le concevrait pas.

« Je pense que c’est une plante majestueuse. Je pense que c’est magnifique », a-t-il déclaré. « Je pense que le couper serait, oui, une chose horrible à faire. »

Dangereux – mais important

L’herbe à puce est une espèce indigène de l’Ontario et elle joue un rôle important dans l’écosystème, fournissant une source de nourriture pour la faune locale, explique le biologiste Brendon Samuels, étudiant au doctorat à l’Université Western à London, en Ontario, avec un penchant pour la vie végétale indigène. .

Bien que le lierre puisse atteindre des longueurs énormes dans des conditions optimales, il dit qu’il est rare d’en trouver un aussi gros.

« L’herbe à puce, bien qu’elle soit indigène, est une mauvaise herbe nuisible, et elle est donc gérée dans de nombreuses régions. Les gens voient de l’herbe à puce pousser, ils ont tendance à venir l’enlever avec des herbicides et autres », a-t-il déclaré à CBC.

Fedrock pose à côté du frêne blanc sur sa propriété de Paris, en Ontario, sur laquelle pousse l’herbe à puce la plus haute du monde, selon Guinness World Records. (Soumis par Robert Fedrock)

Il dit que c’est un plaisir rare de voir un sumac vénéneux qui a été laissé seul pour prospérer.

« Vous ne voudriez pas quelque chose comme cette plante d’herbe à puce qui pousse dans un parc, par exemple. Mais elle devrait exister », a-t-il déclaré.

« C’est indigène. Il a évolué ici. Et donc le fait qu’il dispose d’un espace où il peut prospérer … Je pense que cela ne fait que souligner l’importance de ces zones naturelles. »

Probablement pas vraiment le plus grand

Alors que le lierre de Paris est le plus haut jamais enregistré par Guinness, ni Fedrock ni Samuels ne pensent qu’il est en fait le plus haut du monde.

En fait, Samuels dit qu’il en a déjà trouvé un à Melbourne, en Ontario, qui rivalise avec celui de Fedrock.

Fedrock, cependant, n’est pas menacé. Il dit avoir signalé la plante à Guinness dans l’espoir que cela inspirerait les gens à battre son record.

« Je pense que ce serait formidable d’avoir des gens à la recherche de personnes plus grandes », a-t-il déclaré. « Plus les gens en savent sur les plantes qui les entourent, vous savez, plus ils respectent l’environnement et s’y intéressent. »

Brendon Samuels affirme que documenter la nature sur des bases de données scientifiques citoyennes comme iNaturalist aide les scientifiques à concevoir des mesures plus efficaces pour protéger l’habitat des espèces. (Michelle Both/CBC)

Si vous en trouvez un, Samuels recommande de prendre une photo à une distance de sécurité et de la télécharger sur une application de suivi de la nature comme iNaturalist afin que les scientifiques et les autorités locales en aient une trace.

Mais regardez, dit-il, ne touchez pas.

« C’est aussi un bon rappel que lorsque vous êtes dans une zone naturelle … ne vous écartez pas des sentiers car vous pourriez vous mettre en danger. »