L’hépatite A s’aggrave dans la campagne de Deir Ezzor

Deir Ezzor – Obadah al-Sheikh

Le nombre de cas d’hépatite A augmente dans la campagne de Deir Ezzor, sous le contrôle de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES), dans un contexte de détérioration des conditions du secteur de la santé et du manque de soutien du Comité de la santé pour le majorité des hôpitaux publics.

De nombreux cas de cette maladie se sont concentrés dans la campagne orientale de Deir Ezzor, comme l’ont indiqué des sources médicales actives dans la région. Enab Baladi que la cause de ces cas est la contamination de l’eau potable.

Les patients ont recours aux hôpitaux d’Hasakah et de Raqqa parce que les hôpitaux de la campagne de Deir Ezzor manquent de spécialisations médicales, telles que la digestion, la pneumologie, l’ophtalmologie et la neurologie, en plus de souffrir d’un manque de ressources et d’équipements.

Déplacements et coûts élevés

Abdul Qader al-Zanad (28 ans) n’a pas pu obtenir les traitements et les médicaments nécessaires pour soulager les symptômes de son hépatite auprès des centres de santé affiliés au comité de santé du conseil civil de Deir Ezzor relevant de l’administration autonome.

Le jeune homme s’est rendu dans des hôpitaux privés d’Hasakah et a subi un traitement à ses frais après qu’un des médecins de la campagne de Deir Ezzor lui ait donné des médicaments incorrects qui ne lui convenaient pas, ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé, selon lui. .

Le coût du traitement à Hassaké varie entre 1,5 et 2,5 millions de livres syriennes (environ 150 dollars), couvrant les consultations médicales, l’imagerie et les tests, tandis que le coût du transport de Deir Ezzor à Hassaké est d’environ 800 000 livres syriennes aller-retour.

Certains patients sont limités aux traitements disponibles en raison de l’incapacité de se payer un traitement dans des hôpitaux privés ou de se rendre dans d’autres provinces.

Qu’est-ce que l’hépatite A ?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’hépatite A peut provoquer des maladies allant de légères à graves.

L’infection par le virus de l’hépatite A se transmet par la consommation d’aliments et d’eau contaminés ou par contact direct avec une personne infectée. Le risque d’infection est associé au manque d’eau potable et à un mauvais assainissement et à une mauvaise hygiène (comme des mains sales et contaminées).

La plupart des personnes infectées se rétablissent complètement et acquièrent une immunité à vie ; cependant, un très petit nombre de personnes infectées peuvent mourir d’une hépatite fulminante, selon l’OMS.

Plus de 900 cas en 40 jours

Selon une statistique obtenue par Enab Baladi Selon le système d’alerte précoce et de surveillance épidémiologique de l’Organisation du Futur travaillant dans le domaine des épidémies dans le nord-est de la Syrie, en septembre et octobre, 232 cas d’hépatite A ont été enregistrés au cours de la première semaine d’octobre dans les centres de déclaration de la campagne orientale de Deir. Ezzor, alors que le nombre de cas enregistrés en septembre était de 732.

Selon un médecin travaillant dans le système, ce chiffre reflète une augmentation des infections et fait partie des cas ; cela ne représente pas le nombre réel. Les tests de laboratoire pour certains de ces cas ont montré des résultats positifs pour le virus de l’hépatite A, et il est à noter que le nombre hebdomadaire de cas a atteint un niveau record.

Un spécialiste des maladies digestives et internes (qui a préféré garder l’anonymat pour des raisons de sécurité), travaillant dans sa clinique privée à Hassaké, a déclaré : Enab Baladi que, quotidiennement au cours des deux derniers mois, il y a eu un afflux important de cas en provenance de la campagne orientale de Deir Ezzor, principalement en raison de la contamination de l’eau.

Contamination de l’eau

Le Dr Jalal al-Khalid, médecin généraliste de la campagne orientale de Deir Ezzor, a déclaré : Enab Baladi que la propagation de la maladie dans la campagne de Deir Ezzor est due à la contamination de l’eau et à son manque de traitement.

Il a mentionné que les méthodes de traitement incluent le respect des prescriptions médicales, la consommation d’eau stérilisée et propre et l’évitement des aliments susceptibles d’exacerber l’inflammation du foie dans le corps, tels que les produits laitiers et autres.

Enab Baladi a contacté le comité de santé de Deir Ezzor affilié à l’AANES, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication de ce rapport.

Manque de personnel et de fournitures

Un médecin de l’hôpital général al-Basira à Deir Ezzor (qui a préféré garder l’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux médias) a déclaré : Enab Baladi que les hôpitaux publics souffrent d’un manque de fournitures médicales et de médicaments et ne fournissent pas de soins à certains cas en raison de l’indisponibilité des médicaments nécessaires.

Il a ajouté que l’hôpital manque de tout type de médicaments, soulignant que la région dans son ensemble souffre d’une pénurie de médicaments et d’équipements médicaux en raison du financement insuffisant du Comité de la Santé.

Le secteur de la santé dans la campagne de Deir Ezzor, sous le contrôle de l’AANES, souffre d’un manque d’équipements et de personnel médical, alors que des cas de maladies bactériennes réapparaissent occasionnellement.

De nombreuses spécialités médicales sont absentes de la région, notamment la neurologie et la chirurgie cardiaque, et les médecins sont confrontés à des menaces constantes qui les poussent à quitter la région à la recherche d’un endroit plus sûr pour poursuivre leur travail.

Auparavant, le Dr Bakr al-Sayed Ahbash, qui travaille dans la ville d’al-Sa’wa, à l’ouest de Deir Ezzor, a déclaré dans une précédente interview avec Enab Baladi que le nombre total de médecins dans la campagne de Deir Ezzor travaillant dans toutes les spécialités a atteint 250 inscrits auprès de l’AANES.

Il a précisé que la région souffre non seulement d’un manque de personnel et d’équipements mais aussi d’un manque de médicaments, outre l’insuffisance d’équipements dans certains laboratoires médicaux.