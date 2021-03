Un fragment de bois et de tissu Wright Flyer a volé vers la lune avec Neil Armstrong d’Apollo 11 en 1969. Un échantillon a également accompagné John Glenn en orbite à bord de la navette spatiale Discovery en 1998. Les deux astronautes venaient de l’Ohio. L’hélicoptère de 4 livres (1,8 kilogramme) de la NASA tentera de s’élever de 3 mètres dans l’air martien extrêmement mince lors de son premier saut. Jusqu’à cinq vols de plus en plus longs et de plus en plus longs sont prévus au cours d’un mois.

