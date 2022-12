L’hélicoptère Mars de la NASA vole haut et établit un record d’altitude

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Voici un rappel de quelque chose d’incroyable : il y a un petit hélicoptère qui vole sur Mars. Il est arrivé au début de 2021 et n’a été conçu que pour durer peu de temps. Le giravion Ingenuity de la NASA est non seulement toujours en plein essor, mais il vient d’établir un record d’altitude lors de son 35e vol samedi.

NASA JPL claironné le « record absolu » de l’hélicoptère courageux dans un tweet mardi. L’ingéniosité a atteint 46 pieds (14 mètres) au-dessus du sol martien poussiéreux.

Pour la perspective, Ingenuity vient de voler à peu près à la hauteur des lettres sur le panneau Hollywood, soit plus du double de la hauteur d’une girafe mâle adulte. Cela peut ne pas sembler fou, mais s’il vous plaît rappelez-vous que c’est dans la mince atmosphère de Mars. L’hélicoptère a facilement éclipsé son précédent record d’altitude de 39 pieds (12 mètres), qu’il avait atteint lors de plusieurs vols précédents.

Le vol 35 a duré 52 secondes. L’ingéniosité a couvert 49 pieds (15 mètres) de terrain. Le but était de repositionner l’hélicoptère. Ingenuity doit rester en contact avec son compagnon, le rover Persévérance, qui agit comme un conduit de communication entre le giravion et son équipe sur Terre. Certains de ses vols sont conçus pour suivre le voyage du rover, certains consistent à explorer le paysage et d’autres à tester du matériel ou des logiciels.

L’ingéniosité a vu certaines choses dans sa vie courte mais passionnante. Il a sondé la surface de Mars, volé avec débris étranges sur sa jambe, et a survécu à des problèmes techniques, à la poussière, à des températures glaciales et à une faible consommation d’énergie. UN mise à jour logicielle récente l’a préparé à gérer des terrains plus difficiles et à continuer à travailler comme éclaireur pour le rover.

Dans l’ensemble, l’Ingéniosité a autant de persévérance que la Persévérance. La NASA l’a envoyé sur Mars en tant que démonstration technologique à haut risque et à haute récompense, et il a dépassé toutes les attentes. Voici d’autres vols à venir.