L’hélicoptère Mars de la NASA vole à nouveau et obtient une nouvelle mission

Ingenuity, le petit hélicoptère Mars de la NASA qui pourrait voler encore.

Le petit robot volant est entré dans l’histoire il y a une semaine et demie en tant que premier avion motorisé à décoller sur un autre monde. Vendredi, son quatrième vol est allé plus loin et plus vite que jamais.

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle que la NASA avait concernant l’hélicoptère vendredi.

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, l’agence spatiale a annoncé qu’elle prolongeait la vie d’Ingenuity de 30 jours martiens supplémentaires, amenant la mission dans une nouvelle phase. Maintenant que les ingénieurs d’Ingenuity ont démontré qu’il est possible de voler dans les airs fins de Mars, ils vont explorer comment il peut être utilisé comme un éclaireur aérien pour son plus grand compagnon robotique, le rover Perseverance.

«C’est comme si Ingenuity sortait de la phase de démonstration technologique», a déclaré MiMi Aung, le chef de projet d’Ingenuity, lors d’une conférence de presse vendredi.

Auparavant, il avait semblé que la durée de vie de l’hélicoptère touchait rapidement à sa fin. Les 30 jours martiens qui avaient été alloués pour les vols d’essai d’Ingenuity devaient s’achever la semaine prochaine, et les plans étaient alors de l’abandonner, de ne plus jamais voler.