L’hélicoptère Mars de la NASA prend son envol avec des débris étranges collés à sa jambe

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Le courageux hélicoptère Ingenuity de la NASA s’est élevé du sol martien le 24 septembre pour un court vol de repositionnement, et il semble qu’il n’était pas le seul. Les images de navigation du vol semblent montrer un objet fluide de couleur claire collé à l’hélicoptère pendant au moins une partie du voyage.

NASA/JPL-Caltech



L’objet ressemble à un petit morceau de papier toilette qui pourrait rester collé au bas de votre chaussure sur Terre. La NASA appelle ces objets non identifiés des “objets de débris étrangers” ou FOD.

La caméra de navigation est positionnée sur le bas du giravion. Habituellement, l’un des quatre pieds d’Ingenuity apparaît dans un coin des images, mais les autres ne sont pas visibles. La banderole est apparue dans un coin différent et a semblé s’effondrer pendant le vol.

Images d’un peu plus tard dans le vol ne montrez rien d’inhabituel dans le coin, suggérant que les débris sont peut-être tombés ou ont disparu hors de portée de la caméra.

Puisqu’il n’y a pas de papier toilette sur Mars à ma connaissance, j’ai envoyé un message à la NASA pour voir si l’objet en question a été identifié ou analysé et s’il est préoccupant pour le fonctionnement du giravion.

Le JPL de la NASA a déclaré dans un communiqué vendredi, il examine la source des débris, en disant: “Toutes les télémétries du vol et une recherche et un transfert après le vol sont nominales et ne montrent aucune indication de dommages au véhicule.”

Ingenuity bourdonne autour du cratère Jezero sur Mars avec son compagnon rover Persévérance. Le dernier vol d’Ingenuity était son 33e, un témoignage de la longévité de la machine. L’hélicoptère résistant a longtemps dépassé sa durée de vie prévue et continue d’impressionner par sa capacité à prendre son envol malgré des défis techniques occasionnels et des conditions poussiéreuses qui mettent à rude épreuve son système de batterie à énergie solaire.

Jezero est un endroit venteux et Persévérance a déjà rencontré une bonne quantité de débris qui semblent rester de son arrivée dramatique au début de 2021. Ces débris ont varié d’un touffe en forme de spaghetti de matériel à un morceau de papier d’aluminium brillant un peu chaîne en forme de fil qui est entré dans son système d’échantillonnage. Il est probable que le passager clandestin d’Ingenuity ait une histoire d’origine similaire.