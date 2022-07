L’hélicoptère Mars de la NASA prend des vacances en volant

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

L’hélicoptère historique Ingenuity, actuellement stationné dans le cratère Jezero sur Mars, aura plus de vacances cette année que beaucoup d’Américains.

La NASA a annoncé mercredi qu’elle reporterait les vols du giravion à énergie solaire de plusieurs semaines. “C’est maintenant la saison de la poussière et l’hiver sur Mars, ce qui signifie qu’il y a plus de poussière dans l’air et moins de lumière solaire pour aider à recharger les batteries d’Ingenuity”, a déclaré le l’équipe d’hélicoptère a dit dans une mise à jour de statut.

L’hélicoptère surperformant – qui a prouvé que le vol motorisé et contrôlé est possible sur une autre planète – ne devrait pas reprendre son envol avant début août après la diminution des niveaux de poussière. Le temps libre donnera au dépliant une chance de recharger ses batteries. Ce n’est pas trop différent de la raison pour laquelle les humains prennent des vacances.

Ingenuity s’est rendu sur Mars dans le cadre d’une démonstration technologique à haut risque et à haute récompense. Il a dépassé toutes les attentes et a maintenant enregistré 29 vols depuis son premier décollage en avril 2021. Le plus récent a eu lieu le 11 juin alors qu’il changeait de position pour mieux rester en contact avec son compagnon, le rover Persévérance. La pause de vol récemment annoncée prolongera son temps d’arrêt déjà long.

Ces dernières semaines ont présenté à l’hélicoptère de nombreux défis alors que la poussière augmentait et que des températures extra-froides s’installaient. L’équipe a dû travailler à travers problèmes liés à un capteur mort avant son dernier vol.

La NASA est en territoire inconnu avec cet hélicoptère étonnamment long. Il ne sera pas facile de survivre aux conditions difficiles, mais il a un bon coup. Comme l’a noté le JPL de la NASA dans un tweet: Ne vous inquiétez pas, l’équipe s’attend à ce qu’il vole à nouveau.