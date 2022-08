L’hélicoptère Mars de la NASA fait un saut, prouve qu’il est toujours en état de navigabilité

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Ce fut une période stressante pour l’hélicoptère Ingenuity de la NASA sur Mars. La remarquable machine volante a survécu à sa durée de vie prévue et a résisté pépin technique, tandis que les températures glaciales et les conditions poussiéreuses ont rendu difficile la charge suffisante de ses batteries solaires pour décoller. Mais ça vole toujours.

La NASA a annoncé lundi qu’Ingenuity a réussi son 30e vol.

“Après une interruption de deux mois, le giravion a fait un petit saut au cours du week-end afin que l’équipe puisse vérifier ses signes vitaux et faire tomber un peu de poussière sur le panneau solaire”, a tweeté le JPL de la NASA avec une photo montrant la surface martienne avec l’un des pieds d’Ingenuity. furtivement du coin.

Le vol court a été conçu pour couvrir seulement 6,5 pieds (2 mètres) et durer 33 secondes, mais ce petit saut est un gros problème pour l’hélicoptère.

C’est l’hiver à Jezero Crater où le rover Persévérance (qui ne dépend pas de l’énergie solaire) explore une ancienne région du delta du fleuve. L’ingéniosité n’a pas reçu suffisamment de soleil pour recharger complètement ses batteries, il a donc fallu un certain temps vacances de vol. Le vol 29 a eu lieu le 11 juin, de sorte que l’hélicoptère a survécu à plus de deux mois de températures nocturnes glaciales.

Selon la NASA, les températures chutent jusqu’à moins 124 degrés Fahrenheit (moins 86 degrés Celsius) dans le cratère Jezero.

L’avenir s’annonce plus prometteur pour Ingenuity à mesure que les conditions dans le cratère s’améliorent.

“Avec des états de charge de batterie plus élevés, les vols seront plus longs, et finalement Ingenuity pourra alimenter ses radiateurs internes pendant la nuit, ce qui empêchera son électronique de geler dans le froid martien chaque soir”, a écrit Teddy Tzanetos, chef de l’équipe Ingenuity dans une mise à jour de statut le vendredi avant le vol.

L’équipe d’Ingenuity espère que le courageux giravion se remettra bientôt en reconnaissance dans la région du delta, travaillant aux côtés de Persévérance pour mieux comprendre cet endroit fascinant sur Mars.