L’hélicoptère Mars de la NASA effectue un vol aller simple vers une nouvelle mission

Vendredi, Ingenuity, qui est devenue le mois dernier la première machine à voler comme un avion ou un hélicoptère sur un autre monde, a décollé pour la cinquième fois. Il a réussi un voyage aller simple vers un autre terrain plat de Mars plus que la longueur d’un terrain de football. L’endroit où il a atterri servira de base d’opérations pour le mois prochain au moins, commençant une nouvelle phase de la mission où il servira d’éclaireur pour son plus grand compagnon robotique, le rover Perseverance.

Comme pour les quatre vols précédents, Ingenuity a volé de manière autonome, sans aide ni communication de la part des personnes sur Terre, exécutant un plan de vol qui avait été envoyé des heures plus tôt. Les ingénieurs ont dû attendre plus de trois heures après qu’Ingenuity ait déjà atterri avant que la nouvelle du succès – transmise d’Ingenuity à Perseverance à un orbiteur passant au-dessus puis sur Terre – n’arrive.

Selon ce que la NASA a dit avant le vol, Ingenuity a retracé le cours de son vol précédent, se dirigeant vers le sud sur 423 pieds à une altitude de 16 pieds. Mais au lieu de faire demi-tour, il s’est arrêté et est monté plus haut, à 33 pieds, pour prendre quelques photos de la région. Il s’est ensuite posé 110 secondes après son décollage.

Ingenuity, haut de 1,6 pied et pesant quatre livres, est un projet complémentaire de 85 millions de dollars à la mission Perseverance de 2,7 milliards de dollars, qui recherche des signes de vie passée sur Mars. L’hélicoptère s’est rendu sur Mars caché sous le ventre du rover, qui a atterri sur Mars en février.

Dans les plans originaux de la NASA, après la chute de l’hélicoptère au sol début avril, l’équipe d’Ingenuity a eu un mois et jusqu’à cinq vols pour démontrer que le vol contrôlé et motorisé était possible sur Mars, où l’atmosphère à la surface n’est que de 1%. aussi dense que la Terre. L’ingéniosité aurait dû être laissée pour compte, et Persévérance serait partie mener ses explorations scientifiques.

Mais les responsables de la mission de la NASA ont changé d’avis.

L’ingéniosité a volé presque parfaitement. Le premier vol était un court va-et-vient. Les vols suivants se sont aventurés plus loin, atteignant tous les objectifs initiaux.

Dans un article de blog, Joshua Ravich, responsable de l’ingénierie mécanique d’Ingenuity, a déclaré que le système d’alimentation, les radiateurs, le système de navigation et les rotors fonctionnaient tous bien. «Notre hélicoptère est encore plus robuste que nous l’avions espéré», a-t-il écrit.

Cela a ouvert la porte à l’utilisation d’Ingenuity non seulement comme preuve de la technologie de base, mais aussi pour fournir une reconnaissance aérienne du paysage environnant aux scientifiques de Perseverance, qui ont décidé qu’ils voulaient que le rover explore les zones voisines pendant plusieurs mois.