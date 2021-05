L’hélicoptère Mars de la NASA effectue son premier vol aller simple vers sa «  nouvelle maison  » sur la surface martienne

Ingenuity, l’hélicoptère robotique de la NASA stationné sur Mars, s’est rendu sur un nouvel « aérodrome » à la surface de la planète rouge, s’éloignant de plusieurs centaines de pieds de sa base d’opérations d’origine lors de son cinquième vol réussi.

Faisant un voyage du Wright Brothers Field à sa nouvelle destination vendredi, le rotocoptère de quatre livres a volé un énorme 423 pieds (129 mètres), atteignant également une altitude record de 33 pieds (10 mètres) tout en capturant plusieurs photos haute résolution en le processus. Dans l’ensemble, le voyage a duré environ une minute et demie, soit 108 secondes, selon la NASA.

«Nous avons dit adieu à notre première maison martienne, Wright Brothers Field, avec des remerciements reconnaissants pour le soutien qu’il a apporté aux premiers vols historiques d’un giravion planétaire,» Bob Balaram, ingénieur en chef du projet Ingenuity, a déclaré dans un communiqué.

L’opération visait à étudier les capacités d’un giravion sur la surface martienne, y compris pour le dépistage et l’observation aérienne, ainsi que « Imagerie stéréo détaillée à partir des altitudes atmosphériques. » L’ingéniosité est maintenant entrée dans ce que la NASA a appelé un «Phase de démonstration des opérations», ce qui le verra poussé vers de nouvelles limites.

La nouvelle destination de l’engin a été choisie lors d’un précédent lancement de test, qui a lui-même battu un certain nombre de records pour le vol le plus long, le plus haut et le plus rapide à ce jour sur le monde extraterrestre.

Ingenuity a décollé pour Mars à bord d’une fusée Atlas V l’été dernier, rejoint par le rover Perseverance, pour finalement atteindre la planète en février. Ingenuity a été le premier à opérer pendant 30 jours martiens, mais a ensuite prolongé la mission de 30 jours supplémentaires. Il effectuera probablement des missions jusqu’à ce qu’il s’écrase et devienne inopérant, mettant une date de fin incertaine à la mission. La NASA a fixé la date de fin des opérations aériennes d’Ingenuity au plus tard à la fin du mois d’août.

