L’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA a capturé la première image couleur de la surface martienne. L’hélicoptère Ingenuity Mars l’a capturé avec sa caméra couleur lors de son deuxième test en vol réussi le 22 avril, a annoncé l’agence spatiale américaine dans un communiqué. Lors de la capture de l’image, Ingenuity se trouvait à 17 pieds (5,2 mètres) au-dessus de la surface et tanguait (déplaçant le champ de vision de la caméra vers le haut) afin que l’hélicoptère puisse commencer sa translation de 7 pieds (2 mètres) vers l’ouest – loin du vagabond. L’image montre un gros plan d’une partie des pistes du rover Perseverance Mars et des caractéristiques de surface de Mars, démontrant l’utilité de la reconnaissance du terrain martien d’un point de vue aérien.

Les décolorations parallèles sinueuses de la surface révèlent la bande de roulement du rover à six roues. Le ‘Wright Brothers Field’ est à proximité de l’ombre de l’hélicoptère, en bas au centre, avec le point de décollage réel de l’hélicoptère juste en dessous de l’image.

Une partie des aires d’atterrissage sur deux des quatre jambes d’atterrissage de l’hélicoptère peut être vue sur les côtés gauche et droit de l’image, et une petite partie de l’horizon peut être vue dans les coins supérieurs droit et gauche.

Montée dans le fuselage de l’hélicoptère et pointée à environ 22 degrés sous l’horizon, la caméra couleur haute résolution d’Ingenuity contient un capteur de 4208 x 3120 pixels.

L’hélicoptère Mars, Ingenuity, est une démonstration technologique pour tester pour la première fois un vol motorisé sur un autre monde. Il a fait du stop sur Mars sur le rover Perseverance, qui a atterri le 18 février sur la planète rouge.

La NASA avait également collaboré avec la pop star australienne Sia avant le premier vol d’essai d’Ingenuity. La chanteuse a publié un vidéoclip pour sa chanson intitulée Floating Through Space qui avait été écrite et interprétée pour célébrer le prochain vol d’essai. Le clip est sorti le 7 avril et présentait des clips vidéo montrant comment Ingenuity a commencé son voyage sur Terre à travers divers tests, expériences et modifications par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

