L’hélicoptère Ingenuity de la NASA avait un mystérieux morceau de débris collé à sa jambe lors de son dernier vol

Un objet inconnu a été brièvement suspendu à l’une des jambes d’atterrissage d’Ingenuity, le 24 septembre 2022.

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA a capturé des images de débris collés à sa jambe lors de son 33e vol sur Mars.

L’hélicoptère s’est rendu sur la planète rouge nichée dans le Le rover Perseverance, qui a atterri en février 2021.

La NASA essaie toujours de comprendre ce qu’est l’objet et d’où il vient.

L’hélicoptère Ingenuity de la NASAle premier avion à s’être envolé sur un autre monde, a accueilli un passager inattendu lors d’une partie de son dernier vol sur Mars : un débris.

Le 24 septembre, le drone a effectué son 33e vol. Pendant le vol, la caméra de navigation de l’hélicoptère, ou Navcam, a capturé des images de l’hélicoptère décollant avec un morceau de débris qui ressemblait à un emballage de bonbon en plastique suspendu à l’une de ses jambes.

L’objet est finalement tombé de la jambe de l’hélicoptère et a flotté vers la surface de Mars, comme le montre une vidéo. On ne sait toujours pas ce que c’était.

Pendant le vol, le petit hélicoptère a atteint une altitude d’environ 10 m et a parcouru 111 m vers l’ouest en 55,2 secondes, selon NASA.

Dans un article de blog, La NASA a déclaré que les débris n’étaient pas visibles dans les images du vol précédent d’Ingenuity.

“Toutes les télémétries du vol et une recherche et un transfert après le vol sont nominales et ne montrent aucune indication de dommages au véhicule”, ont déclaré des responsables de la NASA, ajoutant : “Les équipes Ingenuity and Perseverance Mars 2020 travaillent pour discerner la source des débris.”

La NASA n’a pas immédiatement répondu à la demande d’initiés pour plus d’informations.

Chargé de rechercher des signes de vie ancienne, Persévérance – avec Ingenuity rentré dans son ventre – a atterri sur Mars le 18 février 2021, après un voyage de 483 millions de kilomètres qui a duré sept mois. Notre émissaire robot collectera des échantillons qui seront éventuellement renvoyés sur Terre, potentiellement dès 2033.

La principale préoccupation des scientifiques concernant les débris sur Mars est le risque qu’ils représentent pour les missions actuelles et futures. Les équipes de persévérance et d’ingéniosité documentent tous les débris qu’ils trouvent pour s’assurer qu’ils ne contaminent pas les échantillons que le rover collecte, selon un Article de blog de la NASA.

Ingéniosité et Persévérance ont déjà repéré des déchets interplanétaires. En juillet, La persévérance a repéré un enchevêtrement de matériaux ressemblant à des nouilles, qui s’est avéré être un filet de couvertures thermiques que le robot utilise pour réguler la température de son équipement. En avril, L’ingéniosité a capturé une vue à vol d’oiseau du train d’atterrissage qui a aidé le rover à terminer son entrée, sa descente et son atterrissage spectaculaires sur Mars.