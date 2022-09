L’Haryana, le Bihar, l’Odisha et le Bengale occidental se préparent pour les honneurs du rugby à 7

Étant donné que le rugby en Inde a fait des pas de géant au cours des dernières années, il y aura un vif intérêt pour la compétition de rugby à 7 des 36e Jeux nationaux qui débutera au Football Ground TransStadia ici mercredi matin.

Haryana sera la favorite chez les hommes et le Bihar chez les femmes étant donné qu’elles ont remporté les championnats nationaux seniors de rugby à 7 qui se sont tenus au Bihar il y a quelques mois. Mais les autres équipes dans la mêlée ne seront pas exactement des jeux d’enfant.

« Ça va être très, très compétitif car le niveau du rugby indien s’est amélioré au fil des ans. Le rugby à 7 est un jeu tel qu’un jour donné, n’importe quelle équipe peut surprendre les autres, nous sommes donc prêts pour une compétition passionnante », a déclaré le directeur de la compétition et ancien capitaine de rugby national indien Nasser Hussain à la veille du tournoi.

Il a en outre déclaré que les équipes du Bengale occidental, du Maharashtra, d’Odisha et de Delhi seraient également les équipes à surveiller. Les hôtes du Gujarat seront vus en action dans les sections masculine et féminine le jour de l’ouverture.

Chez les hommes, le Gujarat affrontera l’Haryana le matin et le Maharashtra l’après-midi tandis que les femmes affronteront le Bihar puis le Maharashtra. Seize matchs mettant en vedette des équipes masculines et féminines seront disputés le jour de l’ouverture. Le tournoi se jouera sur une base ligue-cum-knock-out.

L’Haryana, le Gujarat, le Maharashtra et les Services ont été placés dans la poule A de la section masculine tandis que Delhi, le Pendjab, le Bengale occidental et l’Odisha sont là dans la poule B. La section féminine comprendra le Bihar, le Gujarat, le Maharashtra et Delhi (Pool A) et l’Ouest Bengale, Chandigarh, Odisha et Kerala (Pool B), ont informé les organisateurs dans un communiqué mardi.

“Je suis très heureux que les Jeux nationaux soient de retour après sept ans et c’est un grand honneur pour nous d’être ici”, a ajouté Nasser Hussain, affirmant que le rugby fait partie des Jeux nationaux depuis longtemps depuis Guwahati en 2007.

Louant les installations et l’ambiance sur le site, Hussain a déclaré: “Le terrain et les installations sont fantastiques, le stade est charmant et de classe mondiale, et il n’y a aucune plainte de la part des équipes qui se sont promenées sur le gazon hier.”

L’épreuve féminine sera surveillée de près étant donné que l’équipe indienne de rugby féminin a remporté une médaille d’argent au Trophée Asia Rugby 7 à Jakarta le mois dernier après une bonne course, ne descendant qu’à Singapour en finale.

Le président de Rugby India et star du cinéma Rahul Bose, un ancien international indien, qui était présent lors d’une réunion entre les joueurs et les officiels lundi, a également fait l’éloge du lieu.

“Le rugby est en marche et il est de mon devoir d’être ici et de soutenir les joueurs et tous les autres qui font que ce sport existe”, a-t-il déclaré.

