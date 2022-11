L’haltérophilie d’une femme handicapée sur une jambe inspire Internet

“Un héros est un individu ordinaire qui trouve la force de persévérer et d’endurer malgré des obstacles écrasants.” Cette citation du regretté acteur Christopher D’Olier Reeve trouve sa pertinence dans une vidéo devenue virale récemment. Dans ce clip, une femme fait de l’haltérophilie. Mais il y a plus que cela.

La vidéo se démarque des autres car on peut voir la femme soulever ces poids lourds et se tenir debout sur une jambe. Elle n’a pas d’autre membre, et c’était à la fois choquant et inspirant pour les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

Top showsha vidéo

La vidéo a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé @ValaAfshar avec la légende : « Connais-toi et tu gagneras toutes les batailles. —Sun Tzu, L’art de la guerre”.

Ce clip montre comment cette femme se prépare d’abord à accomplir la tâche laborieuse. Elle soulève ensuite les poids lourds et reste debout un certain temps. Cette dame effectue ensuite quelques exercices avec ces poids, avant de les poser. La vidéo de 41 secondes a recueilli 3,50 000 vues et plus.

Connaissez-vous et vous gagnerez toutes les batailles. —Sun Tzu, L’art de la guerrepic.twitter.com/v29Hl03MFw — Vala Afshar (@ValaAfshar) 7 novembre 2022

Un utilisateur a écrit: «Désactivé mais auto-actualisé. Elle a l’air plus forte que moi.

Handicapé mais auto-actualisé. Elle a l’air plus forte que moi. — Alma Rose H. Roxas (@ Poppysmic20101) 8 novembre 2022

En plus d’admirer sa force, l’une des utilisatrices était également motivée pour aller bientôt au gymnase.

Inspirant. Quelqu’un d’autre est-il submergé par un sentiment d’inadéquation, suivi d’une détermination à enfin commencer à aller à la gym ? – Le Sarcasticat (@TheSarcasticist) 8 novembre 2022

Une vidéo similaire est devenue virale il y a quelque temps, celle d’un garçon du Chhattisgarh – Gokaran Patil – né sans mains. Cependant, il n’a pas laissé ce handicap agir comme un obstacle dans son objectif d’être peintre. Il a appris à peindre avec ses pieds. La vidéo de Gokaran sur la peinture de belles images a été partagée par l’officier de l’IAS Priyanka Shukla.

Les œuvres d’art fascinantes de Gokaran rendaient difficile de croire qu’il avait peint ces images sans utiliser ses mains. Son travail reflète l’art populaire et la culture du Chhattisgarh. Il a également été récompensé par de nombreux prix pour son talent. Gokaran est également formé aux applications informatiques et possède une maîtrise en beaux-arts.

La vidéo a recueilli plus de 1 89 000 vues et plus.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici