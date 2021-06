L’haltérophile transgenre Laurel Hubbard participera aux Jeux olympiques de Tokyo

Le parcours de Laurel Hubbard jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo va bien au-delà des médailles et des performances sportives. Sa sélection dans l’équipe d’haltérophilie de Nouvelle-Zélande est une affirmation de sa décision de vivre authentiquement en tant que femme transgenre.

Hubbard est peut-être devenue la première femme ouvertement transgenre à se qualifier individuellement pour les Jeux olympiques, même si les Jeux ont une politique d’inclusion pour les athlètes trans depuis 2003. Elle a soulevé un poids net de 628 livres sur deux levées pour se qualifier et entrera aux Jeux au quatrième rang. parmi les haltérophiles féminines pesant plus de 192 livres.

Hubbard est la plus ancienne qualifiée d’haltérophilie à 43 ans, et en 2018, elle a subi une horrible fracture au bras lors d’un arraché aux Jeux du Commonwealth qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

« Je suis reconnaissant et touché par la gentillesse et le soutien qui m’ont été accordés par tant de Néo-Zélandais », a déclaré Hubbard dans un communiqué. « Quand je me suis cassé le bras aux Jeux du Commonwealth il y a trois ans, on m’a informé que mon carrière était probablement arrivée à son terme. Mais votre soutien, vos encouragements et votre [love] m’a porté à travers les ténèbres. »

Ce moment historique survient au milieu d’une série d’attaques législatives contre la participation des transgenres aux sports des jeunes et universitaires à travers les États-Unis. Trente-six États ont présenté ou adopté des projets de loi qui limitent la capacité des athlètes trans à participer à des équipes qui affirment leur identité de genre malgré les impacts sociaux et psychologiques néfastes que les défenseurs des LGBTQ+ disent que l’exclusion peut causer aux jeunes transgenres.

Hubbard a commencé sa transition il y a huit ans et elle respecte toutes les règles strictes que le Comité international olympique impose aux femmes transgenres. Les athlètes qui passent d’un homme à une femme doivent déclarer leur sexe comme féminin pendant au moins quatre ans, démontrer que leurs niveaux de testostérone sont inférieurs à 10 nanomoles pendant au moins 12 mois et maintenir ces niveaux pendant toute la durée de leur admissibilité à la compétition.

« Nous reconnaissons que l’identité de genre dans le sport est une question très sensible et complexe nécessitant un équilibre entre les droits de l’homme et l’équité sur le terrain de jeu », a déclaré Kereyn Smith, directeur général du Comité olympique néo-zélandais. « Nous nous engageons à soutenir tous les athlètes néo-zélandais éligibles et à assurer leur bien-être mental et physique, ainsi que leurs besoins de haute performance, tout en se préparant et en participant aux Jeux Olympiques. »

Hubbard n’est peut-être pas le seul athlète transgenre à concourir à Tokyo. Chelsea Wolfe, une autre femme transgenre, sera une remplaçante de l’équipe américaine de BMX freestyle, et Nikki Hiltz, qui s’identifie comme transgenre et non binaire, est en compétition pour une place sur la liste d’athlétisme des États-Unis. En 2020, Quinn, membre de l’équipe canadienne de soccer féminin, est récemment devenue transgenre et s’identifie comme non binaire. Le Canada n’a pas officiellement dévoilé son alignement olympique, mais Quinn était un partant de l’équipe qui s’est qualifiée pour Tokyo en janvier.

Selon un sondage Gallup réalisé en mai, 34 % des Américains soutiennent l’inclusion des personnes transgenres dans le sport.

« Je suis conscient que je ne serai pas soutenu par tout le monde, mais j’espère que les gens pourront garder l’esprit ouvert et peut-être regarder ma performance dans un contexte plus large », a déclaré Hubbard au média néo-zélandais Stuff. pris si longtemps pour que quelqu’un comme moi s’en sorte indique que certains des problèmes que les gens suggèrent ne sont pas ce qu’ils pourraient sembler. »

