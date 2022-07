L’haltérophile Sanket Sargar ouvre le compte des médailles de l’Inde en décrochant l’argent en 55 kg hommes

L’haltérophile Sanket Sargar a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des 55 kg masculins aux Jeux du Commonwealth en cours à Birmingham samedi pour ouvrir ainsi le compte de l’Inde. Sargar, 21 ans, a soulevé un total de 248 kg (113 snatch, 135 clean & jerk) pour s’assurer la médaille.

Aniq Kasdan de Malaisie a remporté l’or avec une levée totale de 249 kg (107 kg à l’arraché, 142 kg épaulé-jeté) tandis que le bronze est allé à Dilanka Yodage du Sri Lanka (225 kg).

Sanket, dont le père est agriculteur, a commencé l’haltérophilie en 2013. La passion de l’haltérophilie est omniprésente dans sa famille avec sa sœur également haltérophile.

Sanket a fait trois tentatives nettes à l’arraché en soulevant 107 kg, 111 kg et 113 kg. Il est au coude à coude avec le Malais Aniq Kasdan qui a soulevé 107 kg lors de sa première tentative mais n’a pas réussi à enregistrer une levée nette lors des deux suivantes.

Sanket a ensuite fixé la barre en levant un total de 248 kg. Cependant, lors de sa deuxième tentative, l’Indien a subi une vilaine blessure au coude.

Cependant, dans un mouvement étonnant, Sanket est revenu pour une troisième tentative mais n’a fait qu’aggraver sa blessure en ne parvenant pas à terminer l’ascenseur.

Pendant ce temps, Kasdan, qui a échoué à sa deuxième tentative, est ensuite venu pour sa dernière tentative et a décroché la médaille d’or en soulevant 142 kg, établissant ainsi un record du jeu.

Sanket est trois fois championne nationale et a remporté une médaille d’or aux Championnats du Commonwealth l’an dernier.

Le jeune avait dit que son rêve était de pouvoir subvenir aux besoins de son père qui dirige une paan boutique et stand de nourriture dans le Maharashtra. “Si je peux gagner l’or, je suis sûr que la reconnaissance viendra à moi. C’est mon rêve de pouvoir soutenir mon père et lui montrer ma gratitude pour tout ce qu’il a fait pour moi », a déclaré Sargar à Economic Times.

Plus tôt cette année en février, Sargar avait battu le record du Commonwealth et national au Singapore Weightlifting International dans l’épreuve masculine de 55 kg. Il a levé 256 kg (snatch – 113 kg et clean & jerk – 143 kg).

Les haltérophiles Gururaja (61 kg hommes), Mirabai Chanu (49 kg femmes) et Bindyarani Devi (55 kg femmes) seront également en action plus tard dans la journée.

