L’haltérophile philippin Diaz remporte la médaille d’or olympique de Tokyo, 2 maisons

L’haltérophile philippine Hidilyn Diaz a remporté la toute première médaille d’or du pays, mettant ainsi fin à une séquence de 97 ans sans or aux Philippines. L’exploit n’a pas seulement suscité les éloges de la président philippin mais 33 millions de pesos (environ 660 000 $), une maison et plus du gouvernement, selon Bloomberg.

Diaz a dominé l’haltérophilie féminine à 121 livres aux Jeux olympiques de Tokyo lundi. Elle a terminé en soulevant un record olympique de 280 livres.

Après les Jeux olympiques, Diaz profitera d’une nouvelle maison et d’un condo de luxe offerts par un milliardaire local. La maison et le terrain sont situés à Tagaytay grâce au président olympique philippin Abraham Tolentino et le condo de 280 000 $ est situé à Eastwood City grâce au milliardaire philippin chinois Andrew Lim Tan, selon un communiqué de presse.

Sans salle de sport et coincée en Malaisie en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19, Diaz s’est entraînée pour les Jeux olympiques de Tokyo en utilisant une barre fabriquée à partir de deux bouteilles d’eau et d’un poteau en bambou, selon son Instagram.

« J’ai hâte de profiter de la vie parce que je suis en Malaisie depuis près de deux ans, donc je suis vraiment reconnaissant de pouvoir rentrer chez moi maintenant et de célébrer avec ma famille et les gens qui me soutiennent », a déclaré Diaz à Insider.

