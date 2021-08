L’haltérophile olympique transgenre admet qu’elle n’est «pas sûre» d’être un modèle car elle admet que la retraite se profile (VIDEO)

Hubbard à la voix douce semblait être une interviewée réticente alors que la Néo-Zélandaise s’exprimait devant les médias, révélant qu’il était « probablement temps » pour elle de « commencer à penser à raccrocher les bottes » après une longue carrière dans l’haltérophilie qui a duré dans sa transition de genre en 2012.

La femme de 43 ans a passé une grande partie de son temps à regarder le sol sous une casquette de baseball alors qu’elle réfléchissait à la controverse qui a entouré sa participation au sport féminin, remerciant le Comité international olympique (CIO) tout en reconnaissant la probabilité que les règles autour des niveaux de testostérone autorisés sont susceptibles de changer de manière imminente, comme l’a suggéré le directeur médical du comité la semaine dernière.

« Je ne pense pas que cela devrait être historique », elle a dit de son statut de première athlète transgenre des Jeux. « Alors que nous entrons dans un monde nouveau et plus compréhensif, les gens commencent à se rendre compte que les gens comme moi ne sont que des gens.

« Une chose que je dirai, cependant, c’est que, souvent, je pense que beaucoup de couvertures négatives et de perceptions négatives ne sont pas vraiment basées sur des preuves ou des principes. Au contraire, elles sont basées sur l’émotion.

« Les gens réagissent souvent par peur ou par malaise, je suppose. J’espère qu’avec le temps, ils s’ouvriront à une perspective plus large. »

Le débat autour de l’implication de Hubbard a été féroce dans certains milieux, de nombreux critiques affirmant que les athlètes qui ont vécu la puberté en tant qu’hommes ont un avantage injuste sur leurs rivaux nés en tant que femmes, leur refusant potentiellement une place dans des tournois prestigieux qu’ils ne devraient pas être. droit de contester pour.

« Je suis certain qu’une conversation doit avoir lieu car bien que nous ayons des règles pour le moment, elles changeront sans aucun doute et évolueront à mesure que l’on en saura davantage sur les athlètes transgenres et ce que cela signifie pour la participation au sport.

« Mais ce que je dirai, c’est que je suis extrêmement reconnaissant au CIO d’avoir eu le courage, le leadership moral de considérer en quelque sorte le sport comme une activité qui devrait être ouverte à tous.

« Je ne suis pas sûr qu’un modèle soit quelque chose que je puisse jamais aspirer à être. Au lieu de cela, j’espère que juste en étant ici, je pourrai fournir un sentiment d’encouragement.

La Nouvelle-Zélande Laurel Hubbard, la première olympienne ouvertement transgenre, a déclaré qu’elle se retirerait de l’haltérophilie et a ressenti son apparition marquante à #Tokyo2020 devrait être vite oublié car le sport fait de plus grands progrès pour être plus inclusif https://t.co/mEy7VgbpcCpic.twitter.com/NnEOC0vBYb – Reuters (@Reuters) 3 août 2021

« Et j’espère juste que si les gens connaissent des difficultés ou des luttes dans leur vie – pas nécessairement liés au sport, mais à n’importe quoi, vraiment – ils peuvent peut-être voir qu’il y a des opportunités dans le monde. Il y a des opportunités de vivre authentiquement et comme nous sommes. »

L’ancien combattant qui se dévalorise semble maintenant être sur le point de prendre sa retraite. « Mon implication dans le sport est un sujet d’un intérêt considérable pour certains », elle a accepté. « À certains égards, j’ai hâte que ce soit la fin de mon parcours en tant qu’athlète et l’attention qui en découle.

« L’âge m’a rattrapé – en fait, si nous sommes honnêtes, il m’a probablement rattrapé il y a quelque temps. Mon implication dans le sport est probablement due, au moins, à des quantités héroïques d’anti-inflammatoires. C’est il est probablement temps pour moi de commencer à penser à raccrocher les bottes. »