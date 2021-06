L’haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard sera la première athlète transgenre aux Jeux olympiques

L’haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard a été sélectionnée lundi comme première athlète olympique transgenre après que des responsables de Kiwi ont lancé un appel révolutionnaire sur « une question très sensible et complexe ». femme dans la trentaine – répondait à tous les critères de qualification pour les athlètes transgenres. « Nous reconnaissons que l’identité de genre dans le sport est une question très sensible et complexe nécessitant un équilibre entre les droits de l’homme et l’équité sur le terrain de jeu », a déclaré Smith dans un communiqué. « En tant qu’équipe néo-zélandaise, nous avons une forte culture de manaaki (attention) et d’inclusion et de respect pour tous. »

Hubbard, qui a également concouru en tant qu’homme, est devenu éligible pour soulever en tant que femme après avoir montré des niveaux de testostérone inférieurs au seuil requis par le Comité international olympique.

Elle disputera la catégorie femmes +87 kg à Tokyo, une épreuve dans laquelle elle est actuellement classée 16e au monde.

Le président d’Olympic Weightlifting New Zealand, Richie Patterson, a déclaré que Hubbard avait travaillé dur pour se remettre d’une blessure au coude potentiellement mortelle subie aux Jeux du Commonwealth de 2018.

« Laurel a fait preuve de courage et de persévérance en revenant d’une blessure importante et en surmontant les défis pour rétablir la confiance sur la plate-forme de compétition », a-t-il déclaré.

Cependant, le soutien à la sélection de Hubbard n’est pas unanime, l’ancienne coéquipière Tracey Lambrechs ayant déclaré le mois dernier que les préoccupations des haltérophiles nées étaient ignorées.

« Des haltérophiles sont venues me voir et m’ont dit ‘Ce n’est pas juste, que pouvons-nous faire ?' », a-t-elle déclaré à la chaîne TVNZ.

« Malheureusement, nous ne pouvons rien faire car chaque fois que nous exprimons (préoccupations), on nous dit de se taire. »

‘GARDE L’ESPRIT OUVERT’

Les règles du CIO stipulent qu’une femme trans peut concourir à condition que son taux de testostérone soit inférieur à 10 nanomoles par litre, un critère auquel Hubbard répond.

Mais les critiques disent qu’elle a de nombreux avantages physiques à devenir un homme qui rendent sa présence dans la compétition injuste pour les athlètes nées.

Hubbard, une personne intensément privée qui évite les médias, n’a pas abordé la question du genre dans les remarques publiées par le NZOC.

Elle a remercié la communauté d’avoir soutenu son retour de blessure.

« Je suis reconnaissante et humiliée par la gentillesse et le soutien qui m’ont été accordés par tant de Néo-Zélandais… votre soutien, vos encouragements et votre aroha (amour) m’ont fait traverser les ténèbres », a-t-elle déclaré.

La coureuse américaine transgenre de BMX Chelsea Wolfe a également une chance extérieure de participer aux Jeux après avoir été nommée remplaçante dans l’équipe américaine, ce qui signifie qu’elle se rendra à Tokyo mais ne participera que si un coéquipier est contraint de se retirer.

Mais c’est Hubbard qui est devenu un paratonnerre involontaire pour la discussion parfois au vitriol sur la participation des transgenres au sport.

Donald Trump Jr. avait qualifié la perspective de sélection de Hubbard de « ridicule », tandis que le présentateur de télévision britannique Piers Morgan a dénoncé le fait que les droits des femmes soient « détruits sur l’autel du politiquement correct ».

Dans une rare interview en 2017, Hubbard a parlé d’apprendre à bloquer les critiques et à « continuer à pousser » en tant qu’athlète.

« Je suis consciente que je ne serai pas soutenue par tout le monde, mais j’espère que les gens pourront garder l’esprit ouvert et peut-être regarder ma performance dans un contexte plus large », a-t-elle déclaré à stuff.co.nz.

