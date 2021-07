L’haltérophile Mirabai Chanu et les tireurs donnent la touche finale à la préparation olympique

A une journée de leur départ pour Tokyo pour les Jeux Olympiques, les sportifs indiens ont donné jeudi la touche finale à leur préparation. Alors que ceux en Inde sont déjà isolés et se préparent pour leurs tests Covid avant le départ le 17 juillet, ceux qui s’entraînent à l’étranger vont également de l’avant avec leur préparation finale. Le contingent sera autorisé à entrer dans le village olympique à partir du 18 juillet.

Les sportifs partant d’Inde pour Tokyo doivent subir trois jours de quarantaine conformément aux règles spéciales décidées par le gouvernement métropolitain de Tokyo. Les athlètes indiens qui sont dans des camps dans des pays étrangers atteindront directement Tokyo et n’ont donc pas besoin de quarantaine.

Un énorme contingent de 70 sportifs, dont les deux équipes de hockey, et des officiels partiront de New Delhi le 17 juillet pour Tokyo.

Parmi ceux qui ont donné la touche finale à leur préparation se trouvent l’haltérophile Mirabai Chanu et le tireur Rahi Sarnobat.

Mirabai s’entraîne à Kansas City aux États-Unis sous la direction du Dr Aaron Horschig, entraîneur renommé de force et de conditionnement physique. Elle ressentait des douleurs au bas du dos après les championnats d’Asie en avril et a donc décidé de partir aux États-Unis pour un camp de rééducation et d’entraînement.

La Sports Authority of India a publié jeudi des photographies et des vidéos de la dernière séance d’entraînement de Chanu aux États-Unis. Le gouvernement a sanctionné Rs. 40 lakh pour son camp d’entraînement de deux mois aux USA.

Chanu, la seule haltérophile indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, est l’une des favorites pour une médaille en 49 kg femmes puisqu’elle avait établi un record du monde en soulevant 119 kg à l’épaulé-jeté lors du Championnat d’Asie en avril. Elle a fait 86 kg à l’arraché pour un total de 205 kg, ce qui lui a valu la médaille de bronze.

« Depuis Rio, j’ai beaucoup évolué. J’ai travaillé très dur pour être plus parfait avec ma technique, en particulier à l’épaulé-jeté », avait déclaré Chanu lors d’une interaction virtuelle avec les médias il y a quelques jours.

À Zagreb, en Croatie, les tireurs effectuent également leur dernière séance d’entraînement avant d’embarquer pour leur vol à destination de Tokyo. Comme ils sont déjà dans une bio-bulle et en Croatie depuis plus d’un mois, ils doivent également subir une quarantaine supplémentaire à leur arrivée à Tokyo.

La tireuse au pistolet Rahi Sarnobat était l’une de celles qui ont eu leur dernière séance d’entraînement à Zagreb jeudi.

L’équipe indienne de boxe partira pour Tokyo depuis l’Italie où elle est dans un camp depuis le mois dernier tandis que le lanceur de javelot Neeraj Chopra se rendra à Tokyo depuis la Suède où il s’entraîne.

