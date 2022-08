L’haltérophile Lovepreet Singh remporte la médaille de bronze chez les hommes de 109 kg

Le contingent indien d’haltérophilie a poursuivi sa bonne course au CWG 2022 en remportant sa 9e médaille des Jeux avec Lovepreet Singh remportant le bronze dans la catégorie masculine des 109 kg avec une liste combinée de 355. La médaille d’or est revenue à Junior Nhadja de Cameron (361 kg), tandis que l’argent a été repris par Jack Opeloge de Samoa qui a soulevé une levée combinée de 358 kg.

Lovepreet a eu une série fantastique et a effacé toutes ses six tentatives d’ascenseurs. Il a terminé Snatch avec la meilleure levée de 163 kg, juste derrière Opeloge, puis a soulevé 185 kg, 189 kg et 192 kg dans le Clean and Jerk pour sceller la deuxième position. Avec sa deuxième tentative réussie à 189 kg en épaulé-jeté, Lovepreet a établi un nouveau record national et l’a amélioré avec sa troisième levée.

Lovepreet a commencé l’haltérophilie en 2010 à seulement 13 ans. Il a beaucoup lutté dans ses premiers jours pour obtenir une reconnaissance au niveau national. Il lui a fallu 7 ans de travail acharné et de détermination pour être intronisé dans le camp national indien. Lovepreet est un membre important du camp national indien dans la catégorie des poids lourds depuis 2017. Il est médaillé d’argent du Championnat senior du Commonwealth 2021 021, médaillé d’or du Championnat junior du Commonwealth 2017 et médaillé de bronze du Championnat junior d’Asie 017.

Avec cela, le nombre de médailles de l’Inde passe à 14. Lovepreet rejoint Sanket Mahadev Sargar, Gururaja Poojary, Mirabai Chani, Bidyarani Devi, Jeremy Lalrinnunga, Achinta Sheuli, Harjinder Kaur, Vikas Thakur en tant que médailles indiennes en haltérophilie pour l’Inde en CWG jusqu’à présent.

