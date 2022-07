L’haltérophile Jeremy Lalrinnunga décroche la 2e médaille d’or pour l’Inde dans la catégorie des 67 kg masculins

L’haltérophile indien Jeremy Lalrinnunga a remporté dimanche la deuxième médaille d’or de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 avec une performance dominante dans l’épreuve d’haltérophilie masculine de 67 kg. Il a remporté l’épreuve avec un effort combiné de 300 Kg en arraché, et épaulé-jeté.

Bien qu’il n’ait pas pu décrocher sa troisième tentative à l’arraché, il s’est dirigé vers la variante clean and jerk de l’événement avec une levée massive de 140 kg, menant la manche avec 10 kg de plus que son concurrent le plus proche, Umoafia Edidiong Joseph du Nigeria qui a remporté la médaille de bronze.

L’haltérophile samoan Vaipava Nevo Ioane a remporté la médaille d’argent avec une levée de 293 kg.

Lalrinnunga a commencé sa tentative d’épaulé-jeté avec un 154 kg qui l’a laissé un peu mal au dos. Cependant, avec cette portance massive, il a établi un record des Jeux avec un total de 294 kg, laissant tous les autres concurrents derrière lui.

Il a ensuite augmenté le défi lors de sa deuxième tentative, soulevant 160 kg. Il a exécuté l’acte proprement mais a été vu mal à l’aise après avoir laissé tomber la barre. Il a suivi avec une tentative de levage de 165 kg qu’il n’a pas pu terminer et a terminé avec un score total de 300.

Ses efforts ont aidé l’Inde à remporter la cinquième médaille aux Jeux du Commonwealth 2022 en cours. Il a suivi ses collègues haltérophiles Bidyarani Devi (argent dans la catégorie 55 kg femmes), Mirabai Chanu (or, catégorie 49 kg femmes), Sanketh Sargar (argent, catégorie 55 kg hommes) et Gururaja Poojary (Bronze, catégorie Hommes 61 kg) en montant sur le podium.

Sargar a ouvert samedi le décompte des médailles de l’Inde lors de cette édition du CWG avec sa médaille d’argent dans la catégorie 55 kg d’haltérophilie masculine. Il a été suivi par Poojary qui a décroché une médaille de bronze.

L’icône de l’haltérophilie indienne Chanu est devenue le premier athlète à remporter une médaille d’or pour l’Inde. Il s’agit de sa troisième médaille aux Jeux du Commonwealth, après son argent lors de l’édition 2014 à Glasgow et l’or à Gold Coast 2018 dans la catégorie 48 Kg.

