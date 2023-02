L’haltérophile Haryana Sanjana brise plusieurs records de jeunesse, le Maharashtra continue de rouler

Quatre autres records nationaux de jeunes ont été battus en haltérophilie, dont trois ont été créés par l’haltérophile Haryana Sanjana seul, alors que le Maharashtra continuait de dominer le décompte des médailles avec 44 médailles d’or, à la fin du jour 11 des Jeux de la jeunesse de Khelo India 2022 Madhya Pradesh ( KIYG2022MP), jeudi.

Haryana (38 médailles d’or) et MP (28 médailles d’or) occupent les deuxième et troisième positions. Toujours dans la journée, les hôtes du Madhya Pradesh (MP) se sont qualifiés pour les deux finales de hockey, prévues vendredi.

Les records continuent de chuter en haltérophilie

L’arène d’haltérophilie créée au complexe de basket-ball d’Indore a été un terrain de chasse heureux pour les nouveaux records nationaux de la jeunesse et jeudi, jusqu’à quatre d’entre eux ont chuté.

R. Harini, qui a donné à Pondichéry sa première médaille d’or des Jeux en remportant la catégorie Filles 71 kg, a enregistré une levée totale de 170 kg (76 kg à l’arraché et 94 kg à l’épaulé-jeté) pour établir un nouveau record national chez les jeunes.

La star du jour, cependant, était sans aucun doute Sanjana de Haryana qui a remporté les 76 kg filles avec un total monstrueux de 195 kg. Pour mettre les choses en perspective, l’argent de Chaoba Chanu du Manipur était à l’épreuve des 176 kg. Sanjana a créé des records nationaux pour les jeunes en Snatch, Clean and Jerk ainsi qu’en levée totale et a battu un total de sept records en route vers l’or.

Parmi les autres vainqueurs en haltérophilie de la journée figuraient Sanidhya More (garçons 89 kg) du Maharashtra et Dilbag Singh (garçons 96 kg) du Pendjab.

Député dans les deux finales de hockey

Sur le terrain de la MP Women’s Hockey Academy à Gwalior, les hôtes ont passé une super journée à se qualifier pour les finales garçons et filles. Les filles ont d’abord battu Haryana 2-0, avec un doublé au troisième quart par leur meilleur buteur du tournoi, Bhumiksha. Elle a obtenu son premier sur un corner de pénalité et le second, un brillant placement individuel du haut de la surface, pour le faire gagner à son équipe. Ils affronteront Jharkhand, vainqueur 3-1 contre Odisha lors de la deuxième demi-finale.

Ce fut ensuite au tour des MP Boys et devant un stade bondé à ras bord, ils n’ont pas déçu. Dans une démonstration clinique, ils ont démantelé les puissances du hockey du Pendjab 5-1. C’était après que les garçons d’Odisha se soient vengés au nom de leurs filles, battant Jharkhand 1-0 pour décider du titre.

Haryana suprême à Kabaddi

Haryana a remporté les deux médailles d’or Kabaddi à l’Abhay Prashal à Indore. Les garçons ont dominé Delhi 42-25 en finale tandis que dans la finale des filles, les filles de l’Haryana ont devancé le Maharashtra 30-29 dans un match serré.

C’était en fait la journée d’Haryana au KIYG2022MP car ils ont remporté jusqu’à huit médailles d’or ce jour-là. Outre les deux médailles d’or à Kabaddi, ils en ont décroché deux autres en lutte et ont également remporté trois médailles d’or en aviron. Ils ont également remporté une médaille d’or en escrime, remportant la compétition féminine de sabre par équipe.

Kerala bonne journée

Le Kerala a également connu une bonne journée aux jeux, remportant jusqu’à cinq médailles d’or. Ils en ont remporté deux en aviron en remportant les garçons et les filles sans barreur à quatre, puis à Jabalpur, Agxa Ann Thomas a décroché l’or dans la course cycliste individuelle sur route pour filles. L’argent est allé à Pooja Danole du Maharashtra et le bronze à Bhavana Patil du Karnataka. Kedar Patel du Gujarat a remporté la course des garçons avec le Kerala et le Jammu-et-Cachemire remportant respectivement l’argent et le bronze.

Le Kerala a également remporté deux médailles d’or dans son art martial traditionnel Kalarripayattu. Amrutha MV et Nandana KR ont remporté la compétition Girls Long Staff Fight tandis que Sidharth et Adhithyan ont remporté la compétition Boys correspondante.

MP a également remporté une médaille d’or à Kalaripayattu lorsque Gourav Dangi a remporté la compétition Boys High Kick. Cet effort les a propulsés à la cinquième position du décompte des médailles avec 11 médailles d’or, au-dessus d’Odisha et en dessous du Rajasthan, quatrième (14 médailles d’or).

Autres résultats

Les médailles sont également arrivées en masse dans la région d’Upper Lake à Bhopal. Gourav Kumar, d’Uttarakhand, a remporté la première journée au lac avec une victoire en skiff masculin. Dans le Boy’s Coxless Pair, Sumit Kumar Swain et Ravi Bedwal d’Odisha ont remporté l’or, tandis que Haryana a remporté le Girl’s Double Scull.

Dans le skiff féminin, Moniak Bhadoria a remporté une autre médaille d’or pour les hôtes en sports nautiques. Rohit Bedwal a ensuite aidé Haryana avec quelques autres médailles d’or dans les épreuves Boys Scull. Enfin, le Pendjab a également décroché une médaille d’or à l’aviron.

Manipur et Punjab ont également remporté des médailles d’or dans des épreuves d’escrime. En judo, le Pendjab, le Maharashtra, l’Uttarakhand, Delhi et le Rajasthan ont chacun remporté une médaille d’or, tandis que les deux médailles d’or à Mallakhamb au Madhav Seva Nyas Hall d’Ujjain ont été partagées entre le Maharashtra (Tanshree Suresh Jadhav- Girl’s Pole event) et les hôtes MP (Devendra Patidar- Boys épreuve de corde)

Dans les huit épreuves de natation à Prakash Tarun Pushkar de Bhopal, le Maharashtra a remporté trois médailles d’or tandis que le Karnataka en a remporté deux. Une médaille d’or chacun a été remportée par le Bengale occidental, le Gujarat et le Tamil Nadu.

Vendredi, jour 12 des jeux, verra également la conclusion des trois sports indigènes de Thang-ta (Mandla), Kalarripayattu (Gwalior) et Mallakhamb (Ujjain). Les médailles finales pour l’escrime (Jabalpur), le judo (Bhopal) et l’haltérophilie (Indore) seront également décidées lors de ce qui promet d’être une 12e journée de jeux remplie d’action.

