L’haltérophile Gyaneshwari Yadav rêve non seulement de suivre les traces de Mirabai Chanu, mais de la laisser derrière

Mirabai Chanu est une source d’inspiration pour de nombreux athlètes, mais pour Gyaneshwari Yadav, elle est aussi une compétitrice et l’haltérophile prometteuse rêve non seulement d’atteindre de grands sommets comme la médaillée olympique de Tokyo, mais aussi de la laisser derrière en compétition.

Gyaneshwari concourt dans la même catégorie de poids que Mirabai – 49 kg. En fait, le joueur de 20 ans a terminé deuxième derrière l’ancien champion du monde lors d’une série de classement l’année dernière.

« Mira Didi est mon inspiration et c’est aussi une battante (en 49kg). Donc je crois toujours qu’un jour je la laisserai derrière moi.

« La regarder est très motivant. Elle avait créé un record du monde en 49 kg et je veux faire de même », a déclaré Gyaneshwari à PTI.

Essayant de raconter la première fois qu’elle a rencontré son idole, la médaillée d’argent des championnats du monde juniors 2022 a eu du mal à mettre des mots sur ses sentiments.

«Je l’ai rencontrée en 2021 à NIS Patiala lors d’un camp. C’était après les Jeux olympiques. Je me sentais tellement heureux de la voir. Je l’ai embrassée puis je lui ai parlé. Cette expérience était tout simplement incroyable. Je ne peux pas le mettre en mots. »

Gyanshwari s’entraîne à NIS Patiala avec Mirabai, qui suit actuellement un camp d’entraînement de 65 jours à St Louis, aux États-Unis.

« Maintenant, je la rencontre tous les jours et elle me rencontre toujours si bien. J’ai beaucoup appris en la voyant s’entraîner, son professionnalisme et son dévouement pendant que l’entraînement me donne beaucoup de motivation.

« Elle a amené l’haltérophilie indienne au niveau olympique et c’est quelque chose d’énorme. Je veux aussi écrire l’histoire de mon pays aux Jeux olympiques. »

Alors que Gyaneshwari sera vue aux Championnats d’Asie juniors plus tard ce mois-ci, elle a raté les Jeux asiatiques, où Mirabai représentera l’Inde dans la catégorie des 49 kg.

« Cette fois aux Jeux asiatiques, Mira Didi est là, mais la prochaine édition, j’y serai à coup sûr », a-t-elle déclaré pleine de confiance.

Gyaneshwari, originaire du village de Bhondiya dans le Chhattisgarh, a remporté la médaille d’or des 49 kg aux championnats du Commonwealth en cours avec un effort total de 178 kg (78 kg + 98 kg), ici mercredi.

Le père de Gyaneshwari, Deepak Yadav, pratiquait la musculation mais en raison de contraintes financières, il a abandonné sa passion. Cependant, lorsque sa fille a décidé de poursuivre l’haltérophilie, il a été d’un grand soutien.

« Mon père faisait de la musculation mais en raison de notre mauvaise situation financière, il l’avait abandonnée. Nous sommes passés du village à la ville. »

Au départ, Gyaneshwari a commencé comme haltérophile, mais lorsqu’elle a vu l’haltérophilie, elle a été séduite par ce sport.

En haltérophilie, l’haltérophile effectue deux levées – l’arraché et l’épaulé-jeté. Cependant, les haltérophiles effectuent trois ascenseurs – un squat arrière, un développé couché et un soulevé de terre.

« Auparavant, je faisais de l’haltérophilie, mais quand j’ai vu que le poids augmentait en haltérophilie, j’étais très intéressé. Alors, j’ai dit à mon père que je voulais faire de l’haltérophilie et il m’a soutenu.

La famille a eu des difficultés avec ses finances pendant la pandémie avec des suppléments coûtant une fortune. Mais Deepak, qui travaille maintenant comme électricien, a continué à soutenir le rêve de sa fille.

« Papa travaille comme électricien donc c’était un peu difficile, les suppléments coûtent cher et c’était vraiment difficile pendant le COVID. Mais mon père n’a jamais abandonné et me voilà. Toutes ces médailles sont pour lui. »

Peu de Chhattisgarh se sont mis au sport et Gyaneshwari était également en proie à des doutes, mais une médaille sur la scène mondiale a dissipé toute incertitude quant à sa voie.

« J’ai commencé l’haltérophilie mais je n’étais pas sûr de réussir. Mais quand j’ai remporté une médaille aux Mondiaux juniors l’an dernier, j’ai alors cru que oui, je pouvais le faire », a déclaré le jeune.

