L’haltérophile est choisi comme première star transgenre des Jeux – et les patrons olympiques insistent sur le fait qu’ils étaient motivés par « les droits de l’homme et l’équité »

Le poids super-lourd Laurel Hubbard a été au centre d’une controverse considérable dans sa tentative d’atteindre les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle sera une prétendante à une médaille en direct dans des nouvelles qui frustreront certains de ses rivaux qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à la compétition contre un athlète qui est né homme.

La dispute s’est concentrée sur le fait que le géant Hubbard a traversé la puberté avant de faire la transition en 2012 – un problème qui, selon les experts, leur donne un avantage injuste.

« Je suis reconnaissant et touché par la gentillesse et le soutien qui m’ont été accordés par tant de Néo-Zélandais » a déclaré Hubbard, qui a remporté l’argent aux championnats du monde de 2017 et a terminé sixième à l’édition 2019, après avoir subi une grave blessure au bras aux Jeux du Commonwealth de 2018.

« Lorsque je me suis cassé le bras aux Jeux du Commonwealth il y a trois ans, on m’a informé que ma carrière sportive était probablement arrivée à son terme.

« Mais votre soutien, vos encouragements et votre ‘aroha’ [affection] m’a porté à travers les ténèbres.

« Les 18 derniers mois nous ont montré à tous qu’il y a de la force dans la parenté, dans la communauté et dans la collaboration vers un objectif commun.

« Le ‘mana’ [honor] de la fougère argentée vient de vous tous et je la porterai avec fierté.

Le Comité international olympique et la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) autorisent tous deux les athlètes transgenres à concourir sans nécessiter de chirurgie pour retirer leurs testicules si leur testostérone est inférieure à un certain niveau pendant au moins 12 mois.

Écrivant le mois dernier, Mark House, un avocat américain et responsable technique de l’IWF, a remis en question ce niveau et a averti que l’implication de Hubbard « diminuera sérieusement les chances d’avoir une discussion rationnelle sur les politiques transgenres. »

Le directeur général du Comité olympique néo-zélandais, Kereyn Smith, a expliqué l’inclusion de Hubbard en soulignant qu’ils avaient rempli les critères d’éligibilité et étaient « parmi les meilleurs au monde pour son événement ».

« Nous reconnaissons que l’identité de genre dans le sport est une question très sensible et complexe nécessitant un équilibre entre les droits de l’homme et l’équité sur le terrain de jeu », elle a dit.

« En tant qu’équipe néo-zélandaise, nous avons une forte culture du « manaaki » [respect] et l’inclusion et le respect de tous.

« Nous nous engageons à soutenir tous les athlètes néo-zélandais éligibles et à assurer leur bien-être mental et physique, ainsi que leurs besoins de haute performance, tout en se préparant et en participant aux Jeux Olympiques.

« Laurel est une étudiante astucieuse du sport et techniquement très bonne avec les remontées mécaniques.

« Nous sommes impatients de la soutenir dans ses derniers préparatifs pour Tokyo. »