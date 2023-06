L’haltérophile d’Équipe Canada s’entraîne à Kelowna pour les championnats du Commonwealth en Inde

L’une des femmes les plus fortes du Canada est originaire de Kelowna et elle fait actuellement monter la pression en vue de participer aux Championnats d’haltérophilie du Commonwealth 2023 en Inde.

Kayla Shepard concourra dans la catégorie de poids de 59 kg lors de la compétition olympique d’haltérophilie à Delhi la semaine du 11 juillet.

Shepard est membre du club d’haltérophilie olympique des Vikings de Kelowna et s’entraîne sous la direction de l’entraîneur Guy Greavette, qui l’accompagnera à la compétition en tant qu’un des entraîneurs de l’équipe canadienne.

Bien qu’elle soit l’une des favorites pour gagner, Shepard a déclaré qu’elle ne se concentrait pas sur la pression de ramener une médaille à la maison pour le Canada et qu’elle embrassait plutôt la compétition.

« J’essaie juste de faire ce que je peux pour ne pas craindre la pression. »

Shepard a expliqué que de nombreux aspects de la compétition seront hors de son contrôle, notamment comment elle se sentira après un vol de 14 heures, la disponibilité de ses aliments préférés et la performance des autres au cours de la journée. Shepard a déclaré qu’en préparation de la compétition, elle se concentrait uniquement sur elle-même, son entraînement et les choses tangibles qu’elle pouvait contrôler.

« Je me concentre sur ce que je peux contrôler, pas sur ce que je ne peux pas. »

L’année dernière, Shepard a participé aux Championnats panaméricains à Columbia, qui étaient sa première compétition internationale. C’était aussi la première fois qu’une haltérophile de l’Okanagan participait à un événement international.

Shepard s’est entraîné dur, soulevant cinq jours par semaine pendant des mois pour devenir fort pour les championnats en Inde.

En tant qu’athlète multisports de longue date, Shepard a déclaré qu’elle aimait le processus d’entraînement.

Elle a commencé à soulever des poids au début de son adolescence alors qu’elle participait à des compétitions de snowboard cross. Depuis lors, elle est lentement passée au levage par le cross-fit avant de se concentrer sur le levage olympique.

Cependant, avant même qu’elle ne s’attache à une planche ou ne soulève son premier haltère, la carrière sportive de Shepard a commencé en tant que danseuse.

« C’est là que j’ai commencé à développer des capacités et des compétences athlétiques. »

Son ancien studio, la Village Dance Academy, est l’une des deux entreprises qui contribuent à financer les dépenses associées à la compétition internationale.

Shepard est également parrainé par Flooring for Less.

