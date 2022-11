L’habitude quotidienne qui peut faire ou défaire votre santé à long terme

La plupart des gens se soucient de rester en bonne santé. Et quand tu es redouter l’exercicel’idée d’améliorer votre santé est parfois la seule chose assez convaincante pour vous lever de votre siège et vous pousser à bouger.

Il s’avère que le fait de se lever est aussi important que l’exercice lui-même. Et c’est parce qu’il y a un danger insidieux pour la santé qui est intégré à toutes nos vies. Êtes-vous prêt à l’entendre? Vous ne voudrez pas vous asseoir pour ça.

Le gros problème ici est, en fait, de trop s’asseoir. Alors que le monde se modernise et se numérise, nous arrivons à passer beaucoup plus de temps assis qu’au temps jadis. Le problème, révélé par une montagne croissante d’études, est que la position assise nuit à notre santé. Tout en l’appelant le nouveau tabagisme pourrait être trop extrême, il a un effet négatif sur un certain nombre de facteurs de santé importants. Regardons de plus près.

Comment la position assise affecte votre corps

Beaucoup d’assise signifie que vous avez ce que les experts appellent un mode de vie sédentaire. Et cela affecte votre santé de manière sérieuse. La recherche montre que les personnes qui s’assoient beaucoup (des heures à la fois) ont une plus grande probabilité de:

En d’autres termes, plus vous restez assis, plus vous êtes susceptible de faire face à certains des plus grands obstacles à la longévité et à la qualité de vie. Rester constamment dans la même position surutilise certains muscles et en sous-utilise d’autres, ce qui peut provoquer des crampes, des foulures ou une faiblesse au fil du temps. Il ralentit également le métabolisme et la circulation sanguine, ce qui rend plus difficile pour le corps de réguler votre glycémie, votre tension artérielle et plus encore.

Cela signifie que même si vous n’obtenez jamais de diagnostic sérieux, la position assise peut vous faire sentir physiquement pire jour après jour. De plus, rester assis trop longtemps peut avoir un impact négatif sur votre état mental et même sur la santé de votre cerveau. Tel que rapporté par Médecine de Yaleassis a été associé à la dépression et démence.

Pour ramener tout cela à la maison, plusieurs études ont montré que trop d’assise est associé à un plus haut mortalité globaleou mort quelle qu’en soit la cause. Cette peut-être parce que des impacts directs de la position assise sur la santé, ou peut-être parce que les modes de vie sédentaires sont associés à d’autres comportements qui ont un impact sur la santé.

Pour faire court, si vous regardez le nombre croissant de recherches sur nos modes de vie assis, il est clair que trop s’asseoir ne nous rend pas service.

Quatre façons de réduire les effets de rester assis toute la journée

Peut-être que vous n’avez pas d’autre choix que de vous asseoir beaucoup. Que vous ayez un travail de bureau ou que vous ayez un handicap qui vous oblige à vous asseoir fréquemment, vous devez savoir que vous avez des options. Les mesures que vous prenez (littéralement) peuvent faire une différence considérable dans les risques pour la santé auxquels vous êtes confronté.

1. Asseyez-vous moins (si vous le pouvez)

Pour commencer, si vous êtes physiquement capable, essayez de vous asseoir moins dans l’ensemble. Cela peut signifier surélever votre ordinateur portable ou votre moniteur afin que vous puissiez rester debout pendant que vous travaillez ou choisir d’écouter un podcast et d’aller se promener au lieu de regarder un épisode d’une émission de télévision.

Évaluez où vous passez le plus de temps assis, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs. Ensuite, cherchez des moyens de vous lever davantage. Si vous avez tendance à être sur le canapé lorsque vous êtes à la maison, envisagez de vous adonner à un passe-temps actif ou de préparer des repas plus compliqués – ce temps supplémentaire sur vos pieds peut faire des merveilles.



2. Séparez votre séance

Lorsque vous êtes assis, interrompez de longues périodes assises aussi souvent que possible. Selon les conclusions d’une étude, vous devez viser à vous lever toutes les 30 minutes et à bouger votre corps pendant trois minutes. Même faire seulement 15 pas peut suffire à réinitialiser votre corps et à atténuer certains des stress qui accompagnent la position assise. Cependant, plus vous incorporez de mouvement dans votre journée, mieux c’est.

Il peut être utile de régler une minuterie sur 30 minutes chaque fois que vous êtes à votre bureau, comme l’a expliqué le Dr Erik Nastlünd, professeur à l’Institut Karolinska qui a dirigé l’étude. le New York Times. Non seulement cela vous rappellera de vous lever, mais cela peut aussi vous aider à vous concentrer. La recherche place le temps qu’un individu peut se concentrer sur une tâche quelque part entre 10 et 52 minutes. En prenant des pauses toutes les demi-heures, vous atteignez ce point idéal. Le fait de savoir que vous avez une minuterie en cours d’exécution peut vous motiver à rester concentré sur la tâche afin que vous puissiez également en faire plus pendant les séances assises.

Pour éviter de trop rester assis, il est utile d’avoir des choses à faire pour vous encourager à vous lever. Si vous en êtes capable, vous pourriez :

Prenez l’habitude de marcher pendant que vous prenez des appels téléphoniques

Utilisez un verre/bouteille d’eau plus petit et une tasse à café afin de devoir vous lever plus souvent pour faire le plein

Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur

Si vous prenez le train ou le bus, choisissez de rester debout (vous libérerez une place pour quelqu’un qui pourrait en avoir besoin)

Profitez de votre pause déjeuner pour faire une promenade (vous aurez l’avantage supplémentaire de la vitamine D )

) Marchez d’un bout à l’autre de votre maison/appartement entre chaque épisode de télévision

3. Faites de l’exercice régulièrement

Faites-vous un devoir de bouger tous les jours de la semaine pendant au moins 30 minutes. L’exercice régulier peut aider à contrer les risques pour la santé de la position assisebien qu’il ne les annulera pas complètement. Officiellement, le département américain de la Santé et des Services sociaux recommande au moins 150 minutes d’exercice aérobie modéré par semaine ou 75 minutes d’exercice aérobie vigoureux; plus deux jours ou plus d’exercices de musculation.

4. Asseyez-vous de la bonne façon

Enfin, lorsque vous vous asseyez, assurez-vous que votre position assise n’exerce pas de pression excessive sur votre corps. La meilleure position assise en est une qui :

Vous permet de reposer vos pieds à plat sur le sol avec vos genoux pliés à 90 degrés

Maintient votre cou droit (vous devrez peut-être surélever votre écran d’ordinateur pour cela)

Aide vos épaules à se détendre (vous voudrez peut-être des accoudoirs sur votre chaise, par exemple)

Vous permet de taper ou d’écrire avec vos coudes à un angle de 90 degrés et vos poignets soutenus

Certaines personnes peuvent également bénéficier d’un soutien supplémentaire pour leur colonne lombaire (essentiellement, le bas de votre dos). Vous pouvez acheter un oreiller à mettre dans votre chaise pour aider à maintenir la courbure naturelle de votre colonne vertébrale.

En fin de compte, la durée de votre position assise a un impact direct sur votre santé globale. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais profiter d’une journée de détente à la maison. Mais cela vaut la peine d’évaluer la fréquence à laquelle vous êtes assis et pendant combien de temps, afin que vous puissiez prendre des mesures pour vous assurer que vous n’êtes pas trop assis.

