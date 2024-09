L’habitude numéro 1 à abandonner si vous souffrez du syndrome du côlon irritable, selon les experts

Vivre avec le syndrome du côlon irritable (SCI) peut être accablant. L’inconfort, les symptômes imprévisibles et la crainte constante de déclencher un épisode peuvent amener de nombreuses personnes à adopter des mesures extrêmes pour gérer leur maladie. Cependant, certaines habitudes bien intentionnées peuvent faire plus de mal que de bien. Dans cet article, nous allons explorer l’habitude numéro un que les experts disent que vous devez abandonner si vous souffrez du SCI, et partager des conseils pratiques pour vous aider à gérer vos symptômes.

Qu’est-ce que le SCI ?

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est un trouble gastro-intestinal chronique qui affecte le gros intestin et touche des millions de personnes. Il se caractérise par une série de symptômes, notamment des douleurs abdominales, des crampes, des ballonnements, des gaz et des changements dans les habitudes intestinales, comme la diarrhée ou la constipation. La gravité des symptômes peut varier d’une personne à l’autre et peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, rendant difficile de manger au restaurant, de passer du temps avec des amis et d’explorer de nouvelles cuisines.

La cause exacte du syndrome du côlon irritable n’est pas entièrement comprise, mais on pense qu’elle implique une interaction complexe de facteurs, notamment la communication entre l’intestin et le cerveau, les problèmes de motilité intestinale, les sensibilités alimentaires, le stress et les déséquilibres des bactéries intestinales. Contrairement aux maladies inflammatoires de l’intestin, telles que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, le SCI ne provoque pas de dommages visibles aux intestins, ce qui peut rendre difficile son diagnostic et son traitement efficace.

Bien que l’alimentation soit l’un des principaux facteurs contribuant aux symptômes du syndrome du côlon irritable, ce n’est pas le seul. « De nombreux autres facteurs peuvent déclencher les symptômes du syndrome du côlon irritable, comme le stress, l’anxiété et le manque de sommeil. Se concentrer uniquement sur l’alimentation ne suffit donc pas à soulager complètement les symptômes », explique-t-il. Bonnie Roney, diététistepropriétaire de Diet Culture Rebel. « Étant donné que les symptômes du syndrome du côlon irritable peuvent être déclenchés par divers facteurs, notamment l’alimentation, le stress et les changements hormonaux, la gestion des symptômes nécessite souvent un plan personnalisé. » C’est là que le défi commence, surtout en ce qui concerne l’alimentation.

L’habitude numéro 1 à abandonner si vous souffrez du syndrome du côlon irritable

L’une des erreurs les plus courantes commises par les personnes atteintes du SCI est d’être trop restrictif dans leur régime alimentaire. C’est compréhensible. Lorsque vous essayez d’éviter les symptômes, éliminer les aliments déclencheurs potentiels peut sembler être la meilleure approche. Cependant, cette habitude peut en fait aggraver votre état à long terme.

De nombreuses personnes atteintes du syndrome du côlon irritable tombent également dans le piège d’éliminer plusieurs groupes d’aliments pour tenter de contrôler leurs symptômes. Bien que cela puisse apporter un soulagement temporaire, cela peut entraîner une sensibilité intestinale accrue, des carences nutritionnelles et une qualité de vie globalement inférieure. Une restriction excessive peut également créer un cycle d’anxiété et de stress autour de la nourriture. Cela peut être particulièrement problématique pour les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, car le stress est un déclencheur bien connu des symptômes.

Dans certains cas, ce comportement restrictif peut conduire à des troubles tels que l’orthorexie, une obsession malsaine de ne manger que des aliments « propres » ou « sûrs ». Cela limite non seulement la variété et le plaisir de manger, mais peut également aggraver les symptômes du syndrome du côlon irritable en raison du manque de nutriments nécessaires à la santé intestinale.

« L’objectif devrait plutôt être de libéraliser votre régime alimentaire autant que possible tout en évitant ou en limitant vos déclencheurs alimentaires uniques », explique Roney. Plutôt que de supprimer des groupes alimentaires entiers ou de restreindre sévèrement votre régime alimentaire, une approche plus efficace consiste à identifier des déclencheurs spécifiques grâce à un régime d’élimination à court terme structuré sous la supervision d’un professionnel de la santé. Cela implique de supprimer temporairement les aliments déclencheurs courants, puis de les réintroduire progressivement pour identifier ceux qui provoquent réellement des symptômes. Cette méthode vous permet de maintenir une alimentation équilibrée tout en gérant votre SCI.

Un autre facteur clé à prendre en compte est le rôle des fibres dans votre alimentation. Si les fibres sont essentielles à la santé digestive, la quantité de fibres que vous consommez peut avoir un impact significatif sur vos symptômes du SCI. Il en va de même pour le type de fibres que vous consommez. Par exemple, les fibres insolubles, présentes dans les céréales complètes et certains légumes, peuvent aggraver les symptômes chez certaines personnes, en particulier celles sujettes à la constipation.1 « Les fibres solubles contenues dans l’avoine, les haricots, les fruits et certains légumes comme le brocoli, les carottes et les haricots verts peuvent aider à soulager les symptômes digestifs », explique Sheila Patterson, diététiste, CDCESnutritionniste chez Intermountain Health. « Après une poussée, réintroduisez progressivement les fibres à raison de 2 à 3 grammes par jour et incluez-en régulièrement si vous ne ressentez pas de symptômes. »

Autres conseils pour gérer le syndrome du côlon irritable

Bien qu’il soit essentiel de rompre avec l’habitude de manger trop restrictif, la gestion du syndrome du côlon irritable nécessite une approche à multiples facettes. Voici quelques stratégies supplémentaires approuvées par des diététiciens pour vous aider à gérer vos symptômes plus efficacement :

Intégrer des techniques de soulagement du stress : Le stress est un facteur déclenchant majeur du syndrome du côlon irritable. Il est donc essentiel de trouver des moyens de le gérer. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, les exercices de respiration profonde, le yoga et une activité physique régulière peuvent aider à réduire le stress et, par conséquent, à soulager les symptômes.

Restez hydraté : Une hydratation adéquate est importante pour maintenir des selles régulières, surtout si vous souffrez du syndrome du côlon irritable. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée peut aider à prévenir la constipation et à assurer le bon fonctionnement de votre système digestif. Si vous trouvez l'eau plate ennuyeuse, essayez de l'infuser avec des tranches de fruits ou des herbes pour plus de saveur sans sucre ajouté.

Soyez attentif aux portions et au moment des repas : Des repas copieux ou trop rapides peuvent déclencher les symptômes du syndrome du côlon irritable. Essayez de manger des repas plus petits et plus fréquents et prenez le temps de bien mastiquer vos aliments pour réduire la pression exercée sur votre système digestif.

Recherchez un soutien professionnel : Il peut être difficile de gérer le syndrome du côlon irritable (SCI), mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Travailler avec un diététicien agréé ou un gastroentérologue spécialisé dans le SCI peut vous aider à élaborer un plan de gestion personnalisé qui répond à vos symptômes et à vos besoins particuliers. Ces professionnels peuvent également vous conseiller sur les régimes d'élimination sûrs, l'apport approprié en fibres et d'autres stratégies diététiques adaptées à votre état.

Surveiller et ajuster : Le syndrome du côlon irritable (SCI) est une maladie dynamique. Ce qui fonctionne pour vous à un moment donné peut donc changer. Tenez un journal de vos aliments et de vos symptômes pour suivre l'effet des différents aliments, activités et facteurs de stress sur vos symptômes. Cela peut vous aider, vous et votre prestataire de soins de santé, à apporter des ajustements éclairés à votre plan de gestion si nécessaire.

L’essentiel

La gestion du syndrome du côlon irritable nécessite une approche équilibrée qui accorde la priorité à votre bien-être physique et mental. Bien qu’il puisse être tentant d’essayer de contrôler les symptômes en restreignant considérablement votre alimentation, cela peut faire plus de mal que de bien. En rompant avec l’habitude d’être trop restrictif, vous pouvez améliorer votre santé générale, réduire votre stress et mieux gérer vos symptômes du syndrome du côlon irritable. Concentrez-vous sur une alimentation variée et équilibrée et sur la gestion du stress. Et demandez conseil à un professionnel pour trouver ce qui vous convient le mieux.