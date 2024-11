L’habitude de supprimer les émotions positives pourrait entraîner une diminution du bien-être

Une série d’études menées aux États-Unis et sur l’île de Taiwan ont révélé que les gens répriment moins souvent leurs émotions positives que leurs émotions négatives. Cependant, la suppression des émotions positives, mais non négatives, était systématiquement associée à un moindre bien-être. La recherche a été publiée dans Sciences affectives.

De nombreuses personnes ont l’habitude de réprimer les manifestations extérieures de leurs émotions. Diverses cultures du monde déconseillent de montrer certaines émotions en public, les considérant comme inappropriées. On attend souvent des hommes, en particulier, qu’ils s’abstiennent de montrer leurs émotions, de nombreuses cultures attribuant diverses qualités négatives aux hommes qui affichent fréquemment des émotions, notamment négatives.

Les chercheurs considèrent traditionnellement la suppression des manifestations émotionnelles comme une atteinte à la santé mentale et associée à un moindre bien-être. Un raisonnement suggère que la suppression des émotions peut susciter des sentiments désagréables d’inauthenticité, qui s’opposent au désir d’être authentique et d’exprimer librement sa vraie personnalité. La suppression des émotions nécessite également un effort cognitif considérable, ce qui amène de nombreux chercheurs à considérer la suppression comme un indicateur d’un mauvais fonctionnement émotionnel.

L’auteur de l’étude, Chen-Wei Yu, et ses collègues notent que la relation entre la suppression émotionnelle et le bien-être peut être plus nuancée ; il se peut que ce soit spécifiquement la suppression des émotions positives qui diminue le bien-être, et non la suppression des émotions négatives. Ils ont mené une série de trois études pour déterminer si les tendances à supprimer les émotions négatives et positives sont des caractéristiques personnelles distinctes et comment ces tendances sont associées à divers aspects du bien-être.

Dans la première étude, les auteurs ont examiné trois ensembles de données taïwanais contenant des données provenant de 479 jeunes participants adultes, y compris les réponses au questionnaire sur la régulation des émotions (une évaluation des stratégies de régulation des émotions) et diverses mesures de bien-être.

Dans la deuxième étude, les auteurs ont analysé deux ensembles de données issus de contextes culturellement différents. Un ensemble de données provenait de l’Enquête nationale sur le développement de la quarantaine aux États-Unis (MIDUS), tandis que l’autre provenait de l’étude Pittsburgh Cold, qui examine les effets de l’exposition au virus du rhume sur un échantillon d’adultes américains en bonne santé. Ces ensembles de données comprenaient également des réponses au questionnaire sur la régulation des émotions et une gamme de mesures de bien-être.

L’étude 3 comprenait 250 participants américains recrutés via Prolific et 205 participants de Taiwan. Ils ont effectué la même évaluation de la régulation des émotions que dans les études précédentes, bien que les chercheurs aient apporté des modifications mineures pour résoudre les problèmes de formulation dans la forme originale, ainsi qu’une évaluation du bien-être.

Les résultats de la première étude ont montré que les individus ont tendance à réprimer leurs émotions négatives plus fréquemment que leurs émotions positives. La suppression des émotions positives et négatives était associée, mais seulement modérément, ce qui indique que les individus appliquent souvent différents niveaux de suppression aux émotions positives et négatives. La suppression des émotions positives, mais pas des émotions négatives, était dans une certaine mesure associée à un moindre bien-être.

La deuxième étude a confirmé ces résultats, montrant seulement une association modérée entre la suppression des émotions positives et négatives chez les individus. Une fois de plus, la suppression des émotions positives était associée à un moindre bien-être, alors que la suppression des émotions négatives ne l’était pas.

Enfin, la troisième étude a montré qu’à Taïwan comme aux États-Unis, les individus ont tendance à réprimer plus fréquemment leurs émotions négatives que leurs émotions positives. Les autres résultats concordaient avec ceux des études précédentes.

« La présente enquête a établi la séparabilité de l’adaptabilité différentielle de la suppression expressive habituelle des émotions positives et négatives. Dans trois études et dans deux régions culturellement distinctes (c.-à-d. Taiwan, États-Unis), nous avons constaté que (a) la suppression des émotions positives (par rapport aux émotions négatives) était moins engagée et faisait moins partie intégrante de leurs tendances générales à la suppression, (b) les deux Les formes de suppression n’étaient que modérément corrélées, et (c) seule la suppression des émotions positives, mais pas négatives, prédisait un moindre bien-être », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude met en lumière les liens entre la suppression des émotions et le bien-être. Cependant, il convient de noter que l’étude était uniquement basée sur des auto-évaluations, ce qui laisse la possibilité que des biais de déclaration affectent les résultats. De plus, la conception des études ne permet pas de tirer des conclusions de cause à effet à partir des résultats.

Le journal, « La suppression expressive habituelle des émotions positives, mais non négatives, prédit systématiquement un moindre bien-être dans deux régions culturellement distinctes,» a été rédigé par Chen-Wei Yu, Claudia Haase et Jen-Ho Chang.