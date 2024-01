L’habitat lunaire modulaire de HASSELL pour l’agence spatiale européenne utilise des pièces imprimées en 3D à partir du sol lunaire

L’habitat lunaire modulaire de HASSELL pour l’Agence spatiale européenne

Pratique de conception HASSELL dévoile son modulaire conceptuel architecture lunaire et l’habitat qu’elle a co-conçu avec l’Agence spatiale européenne et l’Université de Cranfield. Nommé Plan directeur de l’habitat lunaire, le 3D Un modèle réduit du premier établissement humain permanent sur la Lune a été présenté au Centre de recherche et de technologie spatiales de l’ESA aux Pays-Bas dans le cadre de l’événement annuel Space for Inspiration, les 18 et 19 janvier 2024.

HASSELL présente une conception qui utilise des composants modulaires imprimés en 3D qui servent également de coque protectrice de l’habitat lunaire. La forme incarne la forme d’un hexapode, avec ses blocs de construction assemblés un par un et imbriqués. Cela permet de protéger l’habitat lunaire modulaire des radiations lunaires, un facteur nécessaire pour permettre à une communauté pouvant accueillir jusqu’à 144 personnes de vivre en toute sécurité sur la surface lunaire.

Le plus important dans la conception est sa capacité à être régénéré à l’aide de matériaux provenant directement de la lune, comme le sol lunaire. Dans l’architecture conceptuelle de HASSELL, il y a une imprimante 3D sur place dans l’habitat, afin que les résidents puissent reconstruire et réparer les composants modulaires sans avoir besoin de l’aide de personnes sur Terre.

Modèle lunaire | images avec l’aimable autorisation de HASSELL (sauf indication contraire)

Pièces imbriquées imprimées en 3D provenant du sol lunaire

Les tétrapodes, qui sont adoptés comme structures de dissipation des vagues dans des endroits comme le Japon pour renforcer les digues et les brise-lames et prévenir l’érosion, servent de modèle idéal pour l’habitat lunaire modulaire conçu par HASSELL pour le de l’Agence spatiale européenne Programme Découverte. Les mécanismes de verrouillage entourant l’architecture permettent une flexibilité pendant et après la construction. Ces pièces imprimées en 3D à partir du sol lunaire peuvent être empilées comme des briques et facilement retirées, un concept qui matérialise la façon dont HASSELL envisage son plan directeur d’habitat lunaire. Ces hexapodes sur la Lune peuvent être reconfigurés pour refléter la taille des futures colonies, tous construits selon une approche de construction anti-fragile afin de pouvoir résister aux conditions difficiles de la surface lunaire.



Modèle lunaire

Le plan directeur de l’habitat lunaire a également été développé en collaboration avec des anthropologues, des psychologues, des roboticiens et des astronautes et a été testé à l’aide de simulations numériques avancées via le logiciel HoudiniFX. Il concerne à la fois ce qu’il faut pour rendre un habitat habitable et comment construire une société permanente sur la Lune pouvant accueillir près de 150 personnes en gravité réduite. La conception de HASSELL se concentre ensuite sur un concept centré sur l’humain qui adopte les nécessités, les commodités et les installations d’une population lunaire. Cela comprend la construction d’habitats enrichissants comme des serres massives ainsi que des zones sociales, récréatives et actives comme des restaurants, des bars et des installations sportives au sein de l’habitat lunaire.



Modèle lunaire

Le pôle lunaire sud comme site de l’habitat lunaire modulaire

La Lune est confrontée à des conditions environnementales difficiles, notamment une exposition aux radiations et des tempêtes solaires. Si tout se passe comme prévu, l’habitat lunaire modulaire de HASSELL pour l’Agence spatiale européenne devrait être construit au pôle sud lunaire, au bord du cratère Shackleton, à proximité de l’endroit où le vaisseau spatial Chandrayaan-3 a atterri plus tôt cette année. C’est un endroit idéal pour la construction en raison de sa proximité avec le cratère, du potentiel de plans d’eau gelés et de l’éloignement de la nuit lunaire, ce qui signifie une obscurité totale et une lumière du jour presque continue.



vue de face du plan directeur de l’habitat lunaire | photo © IMIGO

L’habitat lunaire modulaire de HASSELL vise à être adapté aux futurs résidents lunaires grâce à son élément mobile dans l’espoir de maximiser l’utilisation des matériaux lunaires environnants pour une croissance durable, tout en faisant face aux défis de la surface lunaire qui incluent des niveaux élevés de rayonnement et un manque d’atmosphère. , l’eau et l’oxygène. HASSELL espère que d’ici 2024, son habitat lunaire modulaire pourra soutenir le travail d’organisations comme NASAl’Agence spatiale européenne et la JAXA ainsi que des entreprises, des voyageurs et des agences spatiales commerciales.



vue aérienne du plan directeur de l’habitat lunaire | image © IMIGO