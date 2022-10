LGPA: L’Anglais Jodi Ewart Shadoff saute devant au championnat Mediheal | Nouvelles du golf

Jodi Ewart Shadoff n’a pas encore remporté de victoire sur le circuit de la LPGA, mais s’est bien préparée le premier jour du championnat Mediheal

L’Anglaise Jodi Ewart Shadoff, une vétéran de 34 ans toujours à la recherche de sa première victoire en carrière sur le circuit de la LPGA, détient une avance de deux coups après le premier tour du championnat LPGA Mediheal jeudi.

​​​​Ewart Shadoff a enregistré un score de huit sous la normale 64 au Saticoy Club tandis qu’Alison Lee et la Chinoise Ruixin Liu sont à égalité au deuxième rang à 66 ans, tandis que Danielle Kang, la Sud-Africaine Paula Reto et la Thaïlandaise Atthaya Thitikul se partagent la quatrième place à 67 ans.

Dix joueurs sont à égalité pour la septième place à 68.

Ewart Shadoff a terminé 27 fois dans le top 10 en tournée, y compris cette année au LPGA Match-Play lorsqu’elle a terminé cinquième à égalité et au ShopRite LPGA Classic lorsqu’elle a terminé troisième.

Jeudi, elle a commencé sur le neuf de retour et a ouvert avec un birdie, puis a ajouté un aigle au 14e trou par cinq.

Elle a fait le virage après des birdies consécutifs, puis a eu son seul bogey de la journée au premier trou par quatre avant de terminer en beauté et de faire quatre birdies consécutifs avant un par de clôture.

Le tour sans bogey de Lee s’est terminé avec quatre birdies sur les neuf premiers.

“J’ai l’impression d’avoir très bien frappé toute la journée aujourd’hui”, a déclaré Lee.

“J’ai l’impression d’avoir réussi à peu près tous mes tirs dans une plage de birdie faisable.

“J’aurais pu faire beaucoup plus… J’ai juste l’impression d’avoir joué vraiment bien aujourd’hui.

“Je dirais que ce n’est pas un parcours super facile. C’était facile aujourd’hui évidemment parce que j’ai si bien joué. En dehors de cela, vous devez certainement réfléchir un peu lorsque vous frappez vos coups d’approche et vous devez vraiment garder à l’esprit où la broche est et où sont les pistes, aussi.”

Liu était au-dessus de la normale sur cinq trous, mais une série de quatre birdies consécutifs à cheval sur le virage a déclenché sa course sans bogey pour le reste de la ronde.

Kang a produit un tour solide lors de son retour dans le comté de Ventura, où elle a grandi.

“Tous mes amis ne sont pas encore là, alors je vous ferai savoir quand ils seront tous là”, a déclaré Kang.

“La venue de mon frère est un gros problème pour moi, parce que j’adore quand il regarde.

“C’est un peu mon grand professeur. Il sait toujours comment mon jeu fonctionne.

“Aujourd’hui, il va me dire ce qui s’est bien passé et ce qui ne s’est pas passé, et j’apprends de cela.”

La championne en titre Matilda Castren de Finlande, qui a établi le record de notation de l’événement de 14 sous 274 en battant Min Lee de Taiwan par deux coups l’an dernier, est à égalité au 71e après un 73. Lee est à égalité au 39e à un sous