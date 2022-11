LGBTQ et autres problèmes de droits lors de la Coupe du monde, une “énorme tache” sur la FIFA: Hall of Famer

Carrie Serwetnyk, la première femme intronisée au Temple de la renommée du soccer canadien et défenseure de l’égalité des droits dans le sport, est au Qatar pour la Coupe du monde 2022 et affirme que l’événement « essaie toujours de trouver sa joie ».

Le tournoi, qui a débuté dimanche et se poursuivra jusqu’au 18 décembre, a fait face à un tourbillon de préoccupations concernant les LGBTQ et d’autres questions relatives aux droits de l’homme.

Les capitaines de plusieurs pays européens ont abandonné leur projet de porter un brassard “OneLove” en signe de solidarité avec la communauté LGBTQ après que la FIFA, l’instance dirigeante du football, a averti qu’ils s’exposeraient à des sanctions sur le terrain. Les médias du Qatar ont également déclaré que certains supporters portant des tenues arc-en-ciel se sont vu refuser l’entrée dans les stades.

Serwetnyk, qui est une femme homosexuelle, a déclaré qu’elle se sentait très en sécurité au Qatar pendant la Coupe du monde, mais reconnaissait les inquiétudes.

« Si je vivais ici, ce serait probablement une autre histoire. C’est un pays tellement conservateur », a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que la peur soit imaginée.”

Elle a participé à huit autres Coupes du Monde de la FIFA et à cinq Coupes du Monde Féminines de la FIFA. Elle a déclaré que les questions relatives aux droits de l’homme avaient jeté une “ombre” sur l’événement cette année.

“Il y a eu tellement d’attention négative sur le tournoi dans la presse avec les droits de l’homme, la mort de travailleurs et les problèmes LGBTQ, il semble que le tournoi essaie toujours de trouver sa joie”, a-t-elle déclaré.

“Bien sûr, c’est une énorme tache sur (FIFA). Ils se font malmener par la presse. Je pense qu’ils examineront attentivement les choix futurs, mais je pense aussi que le Moyen-Orient mérite une Coupe du monde.

Certains militants des droits ont utilisé la Coupe du monde pour attirer l’attention sur les conditions des citoyens et résidents LGBTQ au Qatar. Human Rights Watch a cité des cas présumés de brutalités policières, des arrestations fondées uniquement sur l’expression de genre et une thérapie de conversion forcée financée par le gouvernement pour les personnes transgenres.

“Le gouvernement qatari devrait mettre un terme immédiat à ces abus et la FIFA devrait pousser le gouvernement qatari à assurer une réforme à long terme qui protège les personnes LGBT contre la discrimination et la violence”, a déclaré Rasha Younes, chercheuse sur les droits des LGBT à Human Rights Watch, dans un communiqué. communiqué de presse le mois dernier.

Le Qatar a déclaré que tous étaient les bienvenus à la Coupe du monde, y compris les fans LGBTQ, mais que les visiteurs devaient respecter la culture nationale. Il a déclaré que les démonstrations publiques d’affection de la part de quiconque sont mal vues.

Josie Nixon du You Can Play Project, qui défend les personnes LGBTQ dans le sport en Amérique du Nord, a déclaré que l’examen devrait s’éloigner du pays hôte et “vers la FIFA”.

“Le Qatar existait dans cet objectif avant que le microscope de la Coupe du monde n’arrive dans la région et finalement, c’était la décision de la FIFA de mettre ses fans en danger, de mettre en danger la population LGBTQ qatarie, en organisant un tournoi là-bas”, a déclaré Nixon dans un entretien.

Le projet You Can Play fait partie d’une coalition de défense des droits de l’homme, mais Nixon a déclaré qu’il y avait eu un “manque d’efforts” de la FIFA pour s’engager avec le groupe.

La liste des demandes des organisateurs de la FIFA et du Qatar comprend l’abrogation des lois visant les personnes LGBTQ, la fourniture de « garanties de sécurité explicites » contre le harcèlement, l’arrestation ou la détention, et le travail pour assurer la sécurité à long terme des personnes LGBTQ dans la région.

«Nous recherchons des moyens alternatifs pour nous assurer que nos fans sont en sécurité, pour nous assurer que les fans du monde entier se sentent comme s’ils pouvaient toujours voir le tournoi sans enfreindre la morale qu’ils pourraient juger remise en question. Il y a beaucoup de boycotts en cours », a déclaré Nixon.

Pendant ce temps, Soccer Canada a annoncé qu’il s’associe au projet You Can Play.

«Nous annonçons cela maintenant parce que nous voulons que les conversations internationales sur les questions LGBTQ2S + au Qatar se poursuivent bien au-delà du coup de sifflet final, et pour nous réengager à garantir que nos propres politiques, équipes et environnements dans lesquels nous travaillons et jouons sont les plus sûrs possible. », a déclaré Earl Cochrane, secrétaire général de Canada Soccer, dans un communiqué vendredi.

Il a déclaré que le partenariat de quatre ans “évoluera” avant la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra à travers l’Amérique du Nord en 2026.

Mercredi, le Canada a fait sa première apparition en Coupe du monde depuis 1986, s’inclinant 1-0 contre la Belgique. Le prochain match du Canada aura lieu dimanche contre la Croatie.

—Brieanna Charlebois, La Presse canadienne

LGBTQfootballCoupe du monde