LG quitte officiellement le secteur des smartphones, mais il a toujours des smartphones en stock dans le monde entier, vous savez donc ce que cela signifie: des soldes!

Une telle chose semble se produire en Inde à partir d’aujourd’hui, le 13 avril, et jusqu’au 15 avril, sur Flipkart lors de la vente Flagship Fest du détaillant.

Le LG Wing peut être le vôtre pour seulement 29 999 INR (400 $ / 335 €). Par rapport au prix de lancement de 69 990 INR (933 $ / 783 €), il s’agit en effet d’une réduction de prix massive.

Curieusement, les promesses de mise à jour logicielle de LG après sa sortie du marché des smartphones sont meilleures que ce qu’elle a fait alors qu’elle fabriquait activement de nouveaux modèles, et l’aile sera également mise à jour vers Android 13 … à un moment donné. De plus, Flipkart promet une garantie d’un an si vous achetez le téléphone, ainsi qu’une période d’entretien de cinq ans, pour garder votre tranquillité d’esprit.

La source | Passant par