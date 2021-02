LG a présenté les W31 et W31 + en novembre dernier, et la société suivra bientôt la série W41, qui comprendra les vanilla W41, W41 Plus et W41 Pro.

Le mot vient du fuiteur Evan Blass, qui a partagé un rendu du LG W41 (LMK610), qui révèle que le smartphone emballera un écran perforé et arborera une caméra quad 48MP à l’arrière, jointe par un lecteur d’empreintes digitales.

Vous pouvez également voir que le smartphone a la fente pour carte SIM sur le cadre gauche, avec le bouton d’alimentation et la bascule du volume sur le cadre droit ainsi que ce qui pourrait être une touche dédiée pour invoquer Google Assistant.

La source affirme que W41 partagera ces spécifications et ce design avec les variantes Plus et Pro mais ne divulguera rien d’autre sur le trio.

Nous n’avons pas encore entendu parler de la gamme W41 de LG, mais sa série W est exclusive à l’Inde, et vous pouvez vous attendre à ce que le trio W41 devienne bientôt officiel dans le pays.

