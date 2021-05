LG vend Velvet 2 Pro, téléphone enroulable à ses employés en Corée du Sud

Lorsque LG a quitté le secteur des smartphones, les consommateurs n’ont jamais pu voir les téléphones Velvet 2 Pro et LG Rollable de la marque. Pourtant, un nombre limité de téléphones ont été fabriqués et maintenant, le pronostiqueur @FrontTron rapporte que les employés de LG en Corée du Sud ont la possibilité exclusive d’acheter l’un ou l’autre des appareils inédits.

LG Velvet 2 Pro (LG Universal 2e génération, LG Rainbow, LM-V700N) Unité déverrouillée

Environ. 3000 unités

Revente interdite

Noir, bronze, ivoire

Profiter. uniquement aux employés de Corée LG (max.2 unités par personne)

Environ 170 USD

Environ 6 mois de service après-vente (jusqu’à épuisement des pièces)

Aucune mise à jour du logiciel

Les détails de prix et de quantité unitaire sur le LG Rollable ne sont pas révélés, mais il existe des informations solides sur le Velvet 2 Pro. Selon la fuite, LG offre environ 3000 unités à ses employés à 170 $ par appareil. Les employés sont autorisés à acheter pas plus de deux unités avec la revente strictement interdite. Les appareils seront éligibles à une garantie matérielle de 6 mois ou jusqu’à épuisement des pièces et ne recevront naturellement aucune mise à jour logicielle.

Plus d’informations:

Bouton du capteur tactile sensible à la pression pour le volume et l’alimentation

2 étuis à gelée officiels inclus

Encoche en forme de goutte d’eau

Couleur:

Noir (brillant)

Beige (brillant)

Bronze bimétallique (bicolore: appareil photo brillant, dos mat) De nombreux employés de LG sont intéressés par l'achat du dernier téléphone LG.

Le Velvet 2 Pro est disponible dans les couleurs noir, bronze, ivoire et nous examinons de près l’arrière du modèle blanc ivoire. Le design est assez similaire à celui du Velvet de première génération avec une configuration à trois caméras, bien que les objectifs semblent dépasser un peu plus sur cette version. On dit également que le téléphone comporte des boutons de volume et d’alimentation sensibles à la pression.