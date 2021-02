Le fabricant d’électronique sud-coréen LG avait sorti la version bêta d’Android 11 pour son smartphone LG Velvet en décembre 2020. Maintenant, il semble que la société ait publié la version stable d’Android 11 pour le smartphone, du moins en Corée du Sud. La version stable d’Android 11 pour LG Velvet 5G (modèle LM-G900N) est actuellement en cours de déploiement en Corée du Sud, selon les rapports.

La mise à jour Android 11 pour LG Velvet 5G est fournie en tant que version de micrologiciel G900N2C et nécessite environ 2,2 Go d’espace. Le journal des modifications complet de la mise à jour n’a été mentionné nulle part, mais il est signalé que la mise à jour apportera une interface utilisateur repensée avec l’ensemble habituel de fonctionnalités Android 11 au LG Velvet 5G. Ceux qui utilisent le LG Velvet en Corée du Sud recevront la mise à jour Android 11 par liaison radio. On ne sait pas quand le smartphone recevra la mise à jour Android 11 sur d’autres marchés, mais elle devrait arriver bientôt.

LG Velvet a été lancé par le fabricant sud-coréen en octobre de l’année dernière en Inde. Le smartphone est arrivé sur notre marché après près de huit mois de ses débuts mondiaux. Le smartphone a été lancé avec un chipset Qualcomm Snapdragon 845 en Inde, par rapport au processeur mobile Snapdragon 765G sur d’autres marchés et la variante indienne du smartphone n’est pas livrée avec la connectivité 5G. Le LG Velvet est au prix de Rs 36 990 et plus, tandis que le combo LG Velvet Dual Screen coûte Rs 49 990. Le smartphone est livré avec un écran POLED Cinema FullVision de 6,8 pouces Full HD + (1 080 x 2460 pixels) au format 20,5: 9.

LG Velvet fonctionne sur Android 10 prêt à l’emploi avec l’interface utilisateur personnalisée de LG en haut de la boîte. Il contient 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La configuration de la caméra arrière comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2 et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Sur le panneau avant, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels logée dans une encoche en forme de goutte d’eau.