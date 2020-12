LG Electronics a annoncé lundi avoir réorganisé sa division de téléphonie mobile pour augmenter l’externalisation de ses smartphones bas et milieu de gamme, ce qui, selon les analystes, représentait une tentative de réduction des coûts et de concurrence avec ses rivaux chinois. L’activité de communications mobiles de LG, qui a enregistré une perte d’exploitation pendant 22 trimestres consécutifs, a créé un nouveau titre de direction pour la fabrication de conception originale (ODM), a déclaré une porte-parole de la société sud-coréenne.

Il s’agit de l’externalisation de la conception et de la fabrication des smartphones, LG apposant son étiquette sur le produit. Il a également supprimé certains postes de recherche et de production et réorganisé d’autres, a déclaré la porte-parole, dans le cadre d’un effort visant à concentrer sa R&D et sa production internes sur les smartphones haut de gamme, les bas et milieu de gamme devant être produits par ODM.

Bien que classé numéro 3 sur le marché mondial des smartphones au premier trimestre de 2013 par Strategy Analytics, LG ne figure même pas parmi les sept premiers au troisième trimestre de cette année après avoir perdu du terrain face aux fabricants de smartphones chinois comme Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo, recherche dit la firme Counterpoint. « Il sait qu’il est en concurrence avec ses concurrents chinois, pas Apple ou Samsung, et il essaie d’ajouter à la valeur de ses modèles bas de gamme pour le prix, en utilisant des fabricants de conception originaux que les entreprises chinoises utilisent », Tom Kang, analyste chez Contrepoint, dit.

« Mais même si LG s’approvisionne en produits, sans capacité de commercialisation, elle ne peut pas gagner contre les entreprises chinoises qui sont douées dans ce domaine », a ajouté Kang. LG avait annoncé en octobre de l’année dernière qu’il étendrait l’ODM à sa gamme de smartphones de milieu de gamme à partir de smartphones bas de gamme.