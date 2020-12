La Corée du Sud est le leader mondial en termes de déploiement 5G, mais jusqu’à présent, le pays n’avait accès qu’à une variété sous-6Ghz du réseau de nouvelle génération. LG Uplus et Qualcomm ont maintenant lancé le réseau 5G de longueur d’onde du premier millimètre (mmWave) dans le pays, bien qu’il soit limité à l’Institut national de technologie de Kumoh (KIT) situé dans la ville de Gumi, dans la province du Nord Gyeongsang.

Le réseau nouvellement mis en œuvre alimentera le modèle Smart Campus de KIT, qui vise à transformer l’éducation grâce à un accès au bureau virtuel à faible latence, à des cours à distance avec une communication bidirectionnelle transparente et à la recherche et au développement liés à l’IA.

L’avantage de mmWave est qu’il utilise des fréquences beaucoup plus élevées allant de 24 à 40Ghz. Cela se traduit par des vitesses de données plus rapides (jusqu’à 5 Gb / s) bien que sa portée soit sévèrement limitée par rapport aux réseaux inférieurs à 6 Ghz, qui sont encore plus courants dans la plupart des régions. Le réseau mmWave de LG fonctionne dans la plage de 28 GHz et est accessible via les smartphones LG alimentés par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm et le modem X55 5G.

La commercialisation à grande échelle de mmWave 5G en Corée du Sud devrait se poursuivre en 2021. KT Telecom prévoit d’amener mmWave 5G dans les installations sportives de Suwon, en Corée du Sud, tandis que SK Telecom prévoit de déployer son réseau de test mmWave à l’aéroport international d’Incheon dans le cadre d’un système de prévention COVID-19 à grande échelle.

