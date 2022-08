LG Ultra Tab annoncé avec un écran LCD de 10 pouces et une carte SD 680

LG est peut-être sorti du secteur des smartphones, mais il vient de lancer une nouvelle tablette Android sur son marché domestique, la Corée du Sud. La LG Ultra Tab est une tablette Android 12 avec un écran LCD IPS de 10,35 pouces, un chipset Snapdragon 680 et une batterie de 27,1 Wh.

L’écran LCD IPS offre une résolution de 2000 x 1200 px et un rapport d’aspect de 5:3 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a quatre haut-parleurs sur les côtés de l’écran et LG apporte également la prise en charge du stylet Wacom. Vous obtenez également une caméra selfie 5MP à l’avant et une caméra principale 8MP avec autofocus à l’arrière. La tablette est livrée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via le slot microSD. Comme les anciens appareils LG, il est conforme à la norme MIL-STD 810G de l’armée américaine en matière de durabilité.

LG Ultra Tab est disponible dans une seule couleur gris anthracite et se vend 426 000 KRW (327 $). Des ventes ouvertes en Corée du Sud sont en cours, mais il reste à voir si davantage de marchés obtiendront l’appareil.

La source (en coréen)