LG a testé avec succès la transmission et la réception de données 6G Terahertz (THz) sur une distance de 320 m dans un environnement extérieur au Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) à Berlin, en Allemagne. Le test a été effectué le 7 septembre dans une gamme de fréquences de 155 à 175 GHz et est présenté comme un grand pas en avant dans la commercialisation du réseau 6G dans les zones urbaines.

LG et ses partenaires ont utilisé un amplificateur de puissance multicanal personnalisé de 20 dBm pour transmettre les données et un récepteur amplificateur à faible bruit qui a contribué à améliorer la qualité du signal entrant.

«Avec le succès de notre dernière démonstration, nous nous rapprochons de la réalisation de vitesses 6G de 1 térabit (To) par seconde dans les zones urbaines intérieures et extérieures. Nous nous attendons à ce que la 6G soit un moteur majeur des activités futures et des nouvelles expériences utilisateur, et il n’y a pas d’endroit où nous préférerions être à l’avant-garde de son développement. – Dr Kim Byoung-hoon, CTO et EVP de LG Electronics.

Par rapport à la 5G, la 6G vise à fournir des débits de données de pointe 50 fois plus élevés, à réduire la latence 10 fois et à offrir une plus grande fiabilité. Pour référence, la mise en œuvre commerciale mmWave 5G gère des vitesses de pointe allant jusqu’à 3 Gbps tandis que le maximum théorique est d’environ 5 Gbps. La normalisation du réseau 6G devrait commencer en 2025, tandis que la commercialisation est prévue vers 2029.

La source