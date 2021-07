LG Tone Free DFP8W apporte ANC et jusqu’à 24 heures d’autonomie

Alors que LG ne fabriquera plus de téléphones, il est toujours dans le secteur des écouteurs et sa dernière offre est le Tone Free DFP8W. Ces écouteurs TWS offrent une suppression active du bruit, jusqu’à 24 heures de lecture et un étui de chargement UVnano qui nettoie les embouts en silicone et le maillage des haut-parleurs.

Les écouteurs sont livrés avec des pilotes dynamiques de 8 mm développés avec Meridian Audio et disposent de trois microphones, dont deux sont dédiés aux appels tandis que le dernier est destiné à l’ANC. Ils se couplent via Bluetooth 5.2 avec la prise en charge du couplage multiple avec jusqu’à cinq appareils et les protocoles Google Fast Pairing et Windows Swift Pair.

Les nouveaux écouteurs de LG sont compatibles avec les codecs apt-X, AAC et SBC et offrent une protection contre les éclaboussures IPX4. La durée de vie de la batterie sur les têtes elles-mêmes est évaluée à 6 heures avec ANC ou 10 heures sans ANC. Le boîtier de charge étend ces chiffres à 14 heures avec ANC et jusqu’à 24 heures sans.

Le LG Tone Free DFP8W est proposé au prix public conseillé de 180 €. Ils peuvent être disponibles en blanc, or et noir. Les détails de disponibilité ne sont pas encore complètement révélés.