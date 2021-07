LG suspend temporairement ses projets de vente d’appareils Apple dans ses magasins Best Shop

Les projets de LG de vendre des iPhones dans ses magasins Best Shop ont été suspendus après le tollé général des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement sud-coréen a une politique qui vise à protéger les petits détaillants en empêchant des géants comme Samsung et LG de vendre des produits concurrents dans les magasins qu’ils possèdent.

L’inquiétude est que s’ils le font, ces grands magasins de détail éloigneront les clients des plus petits – et ceux-ci sont déjà assez vulnérables en raison de la pandémie.

Bien sûr, Samsung n’était pas non plus fan de ce plan car il craignait que la disponibilité accrue des iPhones ne menace sa part de marché domestique des téléphones 5G. LG compte plus de 400 meilleures boutiques à travers le pays.

LG a également des problèmes internes. La vente de produits Apple retirera la main-d’œuvre et les ressources des canaux de distribution des produits LG. On pense également que les ventes de smartphones influencent les ventes d’appareils électroménagers (en particulier ceux dotés de fonctionnalités intelligentes liées à une plate-forme particulière), donc une perte de ventes de téléphones peut également nuire à d’autres entreprises – quelque chose qui devrait inquiéter LG et Samsung.

Il y a aussi des histoires de désaccords entre Apple et LG, qui sont des raisons supplémentaires de retarder les choses. Alors que LG voulait avoir des gadgets Apple dans tous ses meilleurs magasins, Cupertino faisait pression pour que l’accord ne couvre que 200 magasins environ, car les autres emplacements ne répondaient pas à ses exigences.

LG aurait cessé de former ses employés qui se préparaient à vendre des produits Apple (y compris des iPad et des montres Apple). Que ce plan reprenne ou non après la pandémie n’est pas clair – pour l’instant, LG appelle cela une suspension «temporaire».

La source (en coréen) | Passant par