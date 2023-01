LG rappelle plus de 52 000 téléviseurs 4K en cas de risque de basculement

LG a émis un rappel pour plusieurs de ses téléviseurs intelligents 4K 86 pouces autonomes, car les pieds inclus ne les maintiennent pas suffisamment stables, et les écrans de 100 livres pourraient basculer et blesser les enfants et les autres.

LG a reçu 22 signalements de téléviseurs visiblement instables, dont 12 entraînant des renversements. Heureusement, aucun n’a entraîné de blessures, mais le danger est suffisamment réel pour que l’entreprise émette un rappel important, qui concerne environ 52 000 téléviseurs vendus dans des magasins à grande surface comme Walmart, Best Buy, Costco et en ligne aux États-Unis, ainsi que plusieurs milliers vendu au Canada et au Mexique.

Les unités rappelées comprennent certains des téléviseurs intelligents de 86 pouces portant les numéros de modèle 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD et 86NANO75UQA. Les unités défectueuses ont des numéros de série commençant par 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM ou 208RM. Les propriétaires peuvent trouver à la fois le numéro de modèle et le numéro de série en bas à droite à l’arrière de leur téléviseur, ou ils peuvent afficher le numéro de série à l’écran en appuyant trois fois rapidement sur le bouton de sourdine de la télécommande LG fournie avec le téléviseur.

L’avis de rappel s’applique uniquement aux téléviseurs utilisant les pieds inclus. Les téléviseurs montés sur les murs doivent être considérés comme exemptés du rappel. Pour plus d’informations sur le rappel, les consommateurs peuvent envoyer un SMS “STAND” au (256) 888-9977 ou appeler le (800) 243-0000 de 8 h à 21 h HE du lundi au dimanche. En outre, ils peuvent envoyer un e-mail à l’entreprise à 86inchTVstand@lge.com ou aller en ligne à www.lgecares.com/tvstand ou alors www.lg.com et faites défiler jusqu’à “avis publics et rappels”.