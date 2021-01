LG présente webOS 6.0 pour la gamme de téléviseurs 2021

Avant le CES 2021, LG a annoncé webOS 6.0 pour ses téléviseurs intelligents OLED, QNED Mini LED, NanoCell et UHD 2021. Le dernier logiciel est conçu pour accompagner la nouvelle télécommande magique de LG pour 2021, une télécommande universelle avec détection automatique pour la majorité des appareils, ainsi qu’un logiciel de reconnaissance vocale amélioré.

WebOS 6.0 prend en charge de nouvelles commandes et expressions pour Google Assistant et Amazon Alexa, conçues pour simplifier le processus de recherche dans les canaux de diffusion et les services de streaming tels que Netflix.