LG présente un moniteur OLED UltraGear incurvé à 240 Hz, un moniteur avec suivi de l’IA

Un moniteur de jeu OLED de 45 pouces, 3 440 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une courbure de 800R est-il familier ? Si c’est le cas, c’est parce que l’annonce par LG du nouveau produit phare UltraGear 45GR95QE a été précédée plus tôt jeudi par le lancement par Corsair de son Xénon Flexun panneau LG au son très similaire qui ajoute la possibilité de se plier de plat à incurvé.

Bien que les moniteurs de bureau OLED soient encore rares, ce n’est pas le premier de LG : le 48 pouces UltraGear 48GQ900-B, qui a été expédié plus tôt ce mois-ci, a cette distinction. Mais celui-ci semble moins un petit téléviseur que le plus grand modèle et avec son format d’image 21:9 et son design incurvé, plus destiné au bureau.

Il n’est pas clair s’il prend en charge plus que le HDR de base, mais entre autres, il dispose de deux ports HDMI 2.1 avec prise en charge de la console VRR.

LG a également lancé un UltraFine Display Ergo AI de 32 pouces au son original (32UQ890). Il utilise une caméra pour analyser votre posture, en ajustant la hauteur et l’inclinaison du moniteur pour vous empêcher de “rester trop longtemps dans une seule position ou de tomber dans une mauvaise posture au fil du temps”. Il existe trois modes en fonction de vos modèles : AI Motion, Continuous Motion et Periodic Motion.

À moins qu’il ne traite également des décharges électriques, je suis sceptique.

LG n’a pas encore fourni d’informations sur les prix ou la disponibilité de ces derniers.