LG a appelé à quitter. Il y a quelques jours. L’entreprise nous a dit en début de semaine qu’elle quittait le secteur des smartphones. Il se vendra par le biais de l’inventaire restant d’appareils et remplira ses engagements de fabrication, mais il ne lancera aucun nouveau téléphone. C’est fini après des années de pertes.

Je mentionne à nouveau tout cela, car LG a fait l’annonce la plus étrange hier soir. Dans un court communiqué de presse, LG a annoncé qu’il s’engageait à un «engagement de trois ans» qui les verrait fournir «jusqu’à trois itérations de mises à jour du système d’exploitation Android» à leurs appareils haut de gamme.

Réfléchissez y un peu. C’est étrange, non? La société connue pour être l’une des pires du secteur en matière de mise à jour de ses smartphones, et probablement l’une des raisons de ses années d’échecs, souhaite désormais mettre à jour les téléphones régulièrement et pendant une longue période? Où était-ce? Oh, c’était ici, au «Software Upgrade Center», l’une de nos punchlines préférées dans l’histoire de LG.

Donc, cette déclaration de LG est un peu déroutante. Ils suggèrent que les téléphones des séries G, V, Velvet et Wing à partir de 2019 seront éligibles à la «garantie de mise à jour des trois systèmes d’exploitation». S’ils veulent dire versions réelles d’Android et pas des mises à jour de sécurité, alors bon, ce n’est pas mal. Si cela est vrai et qu’ils s’y tiennent (contrairement à la dernière fois qu’ils ont pris cet engagement), cela pourrait rendre l’achat d’un téléphone LG actuel (si c’était super, incroyablement, pour quelques centimes niveau pas cher) ça vaut le coup.

En fin de compte, j’ai de sérieux doutes sur le fait que LG sera à la hauteur de tout cela après juillet, lorsque les choses s’arrêteront. Ils font probablement cette déclaration et cet engagement parce que tous leurs partenaires à travers le monde ont conclu des contrats avec eux pour vendre un certain nombre de téléphones, et bien, vendre les téléphones d’une entreprise sur le point de fermer son activité de téléphonie serait difficile. Cela devrait donc aider à un certain niveau.

Le souffle ne sera pas retenu.

// LG