LG a présenté un smartphone enroulable au CES 2021, indiquant clairement que la société n’a pas manqué de bonnes idées pour son activité de smartphone. À la fin de l’année, LG a également réfuté les rumeurs de sortie du secteur des smartphones, affirmant que ces hypothèses étaient «complètement fausses et sans fondement».

Cependant, dans une tournure dramatique des événements, le PDG de la société a envoyé une note interne, laissant entendre qu’il y aurait un changement majeur dans le fonctionnement de la division mobile.



Siège social de LG Twin Towers à Séoul, Corée du Sud

Kwon Bong-seok, directeur général de la société coréenne, a déclaré: «indépendamment de tout changement […], l’emploi sera maintenu, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter ». Le responsable a expliqué que le marché devenait de plus en plus compétitif et qu’il était «temps que LG de porter un jugement froid». Il a également ajouté: