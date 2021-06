LG pourrait bientôt commencer à vendre des iPhones dans ses magasins en Corée, selon un rapport

LG quitte le secteur de la téléphonie mobile et pourtant ses emplacements LG Best Shop en Corée pourraient bientôt se retrouver pleins de personnes cherchant à acheter un nouveau téléphone – non pas fabriqué par LG, mais par Apple. Une telle décision est logique car les magasins LG se retrouveront bientôt avec un espace au sol vide et des vendeurs disponibles qui étaient auparavant dédiés aux téléphones LG.

Selon Affaires Corée Apple et LG sont toujours en train de négocier avec quelques points importants à régler. Tout d’abord, ces corners Apple dans les magasins LG seront-ils exploités par des employés d’Apple ou les employés de LG du magasin mère aideront-ils.

De plus, quels types de produits ces corners Apple vendront-ils ? Des iPhones, clairement, mais aussi des iPads et des Apple Watches aussi. Qu’en est-il des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau ?

L’un des 400+ meilleurs magasins LG en Corée du Sud

Cette dernière partie provoque apparemment une dispute entre les deux sociétés – LG vend ses propres ordinateurs portables dans ses magasins et les MacBooks seront en concurrence avec cela. Donc, il veut garder les ordinateurs Apple à l’écart, ce qui signifie également que les corners Apple dans LG Best Shops ne fourniront pas de services de maintenance pour ces ordinateurs. Naturellement, Apple est contre cela.

Une décision finale n’a pas encore été prise, a déclaré un responsable de LG Electronics. Cependant, LG souhaite probablement conclure l’accord d’ici la fin juillet, date à laquelle les dernières ventes de téléphones LG prendront fin. Il existe plus de 400 magasins LG Best Shop en Corée du Sud, ce qui pourrait constituer une expansion majeure de l’espace de vente au détail Apple dans le pays.

La source