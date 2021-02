LG peut abandonner les projets de smartphone enroulable, la société dit que rien n’est «  finalisé  »

Le géant sud-coréen LG a également dévoilé un certain nombre de nouveaux produits et concepts lors du récent CES 2021. Cependant, le produit qui a obtenu le moins de temps d’écran a attiré le plus d’attention. Le smartphone LG Rollable (anciennement appelé LG Project B) est apparu dans deux clips lors de la conférence de presse de LG CES 2021. Le LG Rollable dispose d’un «écran redimensionnable unique» qui transforme le smartphone en une petite tablette. Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’un concept, le LG Rollable est le deuxième appareil du projet Explorer de la marque. LG, dans un communiqué de presse séparé, a déclaré que le LG Rollable est un regard «exploratoire» sur ce que l’avenir des smartphones peut apporter.