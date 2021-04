Malgré sa sortie du marché des smartphones, LG continuera à proposer des mises à jour logicielles pour certains de ses appareils. Grâce à deux listes sur les sites Web officiels de LG en Corée du Sud et en Allemagne, nous avons la liste complète des téléphones LG éligibles pour Android 12 et 13 ainsi que plus de détails sur la feuille de route de mise à jour d’Android 11.

La feuille de route de la mise à jour d’Android 11 mentionne un ensemble diversifié de téléphones mis en vedette par le LG Velvet 5G qui reçoit déjà la mise à jour dans certaines régions. Nous pouvons également voir les LTE Velvet, LG Wing et G8 ainsi que les midrangers K42 et K52. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un article LG régional et ne reflète pas tous les appareils qui recevront la mise à jour Android 11.

Feuille de route de mise à jour Android 11 fournie par LG Allemagne:

En ce qui concerne les appareils LG qui devraient recevoir la mise à jour Android 12 et Android 13, nous pouvons voir la plupart des appareils LG haut de gamme des deux dernières années avec les séries Wing, Velvet et V50 et G8, ainsi que quelques midrangers de la série Q de LG. LG Corée du Sud montre également que les appareils Velvet et Wing seront éligibles pour Android 13. Encore une fois, il s’agit d’un article régional et ne reflète pas la liste finale des appareils prévus pour les prochaines itérations des mises à jour Android.

Voici la liste des appareils LG prévus pour Android 12 et Android 13:

En prime, n’hésitez pas à consulter notre article Flashback reflétant les meilleurs téléphones LG avant et après Android.

Source 1 (en coréen) • Source 2 (en allemand) | Passant par